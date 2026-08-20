¡Nuevo cambio a tener en cuenta en el precio del dólar en el cierre de hoy 20 de agosto de 2026!

Este jueves 20 de agosto de 2026, de acuerdo con el reporte del Banco de la República de Colombia, el dólar abrió en 3.040,00 pesos.

Sin embargo, tuvo un incremento a lo largo de la jornada y, finalmente, cerró al alza sobre la 1:00 de la tarde.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 20 de agosto de 2026

El Banco de la República de Colombia, en su gráfica en la que monitorea segundo a segundo el dólar, informó que la divisa cerró exactamente en 3.071,00 pesos.

Eso significa que, realizando el balance con el precio de apertura, hubo un aumento de 31 pesos.

Asimismo, la entidad bancaria ha precisado que la Tasa Promedio del Mercado del dólar se encuentra en 3.062,967 pesos.

¿Qué han planteado los expertos tras los últimos cambios que ha tenido el precio del dólar?

"Esta es una semana donde el foco se desplaza hacia el crecimiento. El PIB de Colombia del martes definirá si la narrativa de recuperación regional tiene sustento en los datos del segundo trimestre. Las actas del FOMC del miércoles serán el evento más relevante para los mercados globales, ya que podrían entregar señales sobre el debate interno de la Fed respecto a septiembre", asegura Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

"En un escenario favorable para las monedas emergentes, el PIB de Colombia sorprende positivamente, las actas del FOMC muestran un debate interno con un sesgo más dovish de lo comunicado y el petróleo cede terreno por avances diplomáticos. El USDCOP podría profundizar hacia 3,080–3,100", concluye.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio?

En promedio, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas: