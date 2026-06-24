Dólar sorprende en Colombia: volvió a subir y abre con este precio hoy, 24 de junio

El precio del dólar en Colombia registró una nueva variación este miércoles 24 de junio de 2026. La divisa estadounidense abrió la jornada en $3.430, ubicándose por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.425,95.

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Aunque el movimiento inicial fue moderado, la cotización refleja una tendencia de recuperación frente a la jornada anterior. Durante las primeras operaciones del día se reportó una transacción por US$250.000, mientras que el valor mínimo y máximo registrado hasta el momento se mantuvo en $3.430.

Precio del dólar en Colombia hoy, 24 de junio de 2026

De acuerdo con los datos oficiales, el dólar abrió con un incremento de $4,05 frente a la TRM vigente. Esto significa que la moneda estadounidense comenzó la jornada ligeramente al alza en comparación con la referencia establecida para el mercado colombiano.

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La TRM para este miércoles quedó en $3.425,95, cifra que representa un aumento de $19,81 frente al día anterior. En términos porcentuales, el incremento fue de 0,58 %, mostrando una leve recuperación después de varias semanas marcadas por descensos en la cotización.

A pesar de este comportamiento diario, el dólar sigue ubicándose en niveles considerablemente inferiores a los registrados meses atrás, manteniendo una tendencia de caída en las comparaciones de mediano y largo plazo.

Así se ha comportado la divisa frente a otros periodos

Al revisar el comportamiento reciente del mercado cambiario, se observa que el dólar presenta una disminución de 0,03 % frente al mismo día de la semana pasada, equivalente a una caída de $1,12.

La diferencia es más notoria cuando se compara con el mes anterior. En ese caso, la moneda estadounidense acumula una reducción de 6,58 %, es decir, $241,11 menos.

Desde el inicio de 2026, el dólar también ha perdido terreno en Colombia. La caída acumulada alcanza el 8,81 %, lo que equivale a $331,13 por debajo de los niveles observados al comenzar el año.

Por su parte, frente al mismo día de 2025, la divisa registra una disminución de 16,03 %, equivalente a $654,11. Este comportamiento confirma que, pese al repunte de la jornada, el dólar continúa lejos de los valores que alcanzó durante el último año.