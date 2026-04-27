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SENA lanza test vocacional gratis: así puede saber qué carrera estudiar en Colombia

El SENA lanzó un test vocacional gratuito para ayudar a jóvenes a elegir qué estudiar: así funciona y cómo acceder paso a paso.

SENA lanza test vocacional gratis: así puede saber qué carrera estudiar en Colombia
Foto: Sena.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
12:49 p. m.
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Elegir qué estudiar después del colegio no es una decisión sencilla. Muchos jóvenes en Colombia se enfrentan a dudas sobre su futuro académico y laboral. Pensando en esto, el Servicio Nacional de Aprendizaje lanzó una herramienta gratuita que busca orientar a quienes aún no tienen claro su camino.

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Se trata de un test vocacional diseñado para identificar intereses, habilidades y afinidades. La idea es ofrecer una guía práctica que permita tomar decisiones más informadas, evitando elecciones apresuradas o poco acertadas.

¿En qué consiste el test vocacional del SENA?

El examen, conocido como “Inventario Preferencial de Ocupaciones (IPO)”, funciona a través de un cuestionario que analiza las preferencias del usuario. No es una prueba para “pasar o perder”, sino una herramienta de autoconocimiento.

A través de una serie de preguntas, el sistema evalúa gustos personales, capacidades y formas de pensar. Al finalizar, el usuario recibe un informe detallado con hasta nueve áreas vocacionales que podrían ajustarse a su perfil.

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El objetivo es identificar los gustos y fortalezas de los estudiantes para sugerir programas educativos que se ajusten a cada uno. Además, el resultado incluye recomendaciones de programas de formación disponibles dentro del SENA.

¿Cómo acceder al test y quiénes pueden hacerlo?

El acceso es sencillo y completamente gratuito. Los interesados deben ingresar a la plataforma Sofía Plus, buscar el test por su nombre oficial y completarlo en línea. Una vez finalizado, los resultados se envían directamente al correo electrónico registrado.

Esta herramienta está dirigida principalmente a jóvenes recién graduados de bachillerato, aunque también puede ser útil para personas que buscan cambiar de rumbo profesional o explorar nuevas opciones laborales.

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Con este tipo de iniciativas, el SENA refuerza su papel como una de las entidades más importantes en formación técnica y tecnológica del país.

Más allá de ofrecer educación gratuita, ahora apuesta por ayudar a los estudiantes a encontrar un camino acorde a sus habilidades, entendiendo que elegir bien desde el inicio puede marcar la diferencia en el futuro.

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