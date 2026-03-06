CANAL RCN
Economía

Importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 6 de marzo de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 6 de marzo de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
02:25 p. m.
Este viernes 6 de marzo de 2026, el precio del dólar abrió exactamente en 3.794,000 pesos, de acuerdo con el Banco de la República.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.767,94 pesos, subiendo 16,53 pesos respecto al día anterior.

Sin embargo, sobre la 1:00 de la tarde de este 6 de marzo, el dólar tuvo un inesperado movimiento y cerró con tendencia a la baja.

¿De cuánto fue el descenso? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 6 de marzo de 2026

El Banco de la República, en su página web oficial, indicó que el dólar cerró exactamente en 3.770,500 pesos.

Es así como, tomando como referencia la tarifa de apertura, el decrecimiento fue de 23,5 pesos.

Y, en medio de ese panorama, la Tasa Promedio del Mercado se ha ubicado en 3.795,737 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo a esta hora la compra y venta

Con las tasas registradas, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas:

  • Bogotá: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.790 pesos para que los vendan.
Además, las variaciones que tuvo la Tasa Representativa del Mercado a lo largo de toda la semana fueron las siguientes:

  • Lunes 2 de marzo de 2026: 3.766,30 pesos.
  • Martes 3 de marzo de 2026: 3.768,73 pesos.
  • Miércoles 4 de marzo de 2026: 3.797,64 pesos.
  • Jueves 5 de marzo de 2026: 3.751,41 pesos.
  • Viernes 6 de marzo de 2026: 3.767,94 pesos.
