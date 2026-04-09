Dólar cambió la tendencia en Colombia al cierre de hoy, 9 de abril 2026

Conoce el cierre del dólar en Colombia hoy, jueves 9 de abril 2026: precio al final de la jornada, TRM actualizada y comparativas frente a días y meses anteriores.

Este jueves 9 de abril, el dólar en Colombia cerró al alza, alcanzando un valor de $3.643,02, lo que representó un incremento de $2,39 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.640,63.

Operaciones del día del dólar

Durante la jornada se registraron 1.831 operaciones por un valor total de US$966 millones, mostrando un mercado activo pese a la ligera volatilidad. La divisa estadounidense fluctuó entre un mínimo de $3.632,50 y un máximo de $3.670, marcando el pulso de la economía colombiana en este inicio de abril.

Los analistas destacan que, aunque el cierre estuvo al alza frente al día, la TRM del día reflejó una tendencia a la baja. La cotización promedio del dólar para este jueves se redujo en 37,56 pesos, lo que representa un descenso del 1,02% frente al cierre anterior.

Este comportamiento coloca la divisa en su nivel más bajo en más de dos meses, desde el 4 de febrero de 2026, generando expectativas sobre la estabilidad cambiaria en el país.

Comparaciones recientes y contexto del dólar en Colombia

Si se compara con periodos anteriores, la TRM mostró movimientos interesantes, pues frente al mismo día del año anterior, el dólar disminuyó un 17,03% (747,35 pesos); frente al inicio del año, bajó 3,1% (116,45 pesos), y frente al mismo día del mes pasado, la caída fue de 4,08% (154,92 pesos).

Incluso al compararlo con el cierre de la semana anterior, se registró una ligera disminución del 0,96% (35,18 pesos).

Este comportamiento refleja un dólar que, aunque cerró ligeramente al alza hoy, mantiene una tendencia a la baja frente a varios indicadores históricos.

Los movimientos del mercado y la TRM son clave para empresas, importadores y ciudadanos, ya que impactan directamente en precios de productos importados, remesas y operaciones comerciales internacionales.