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Dólar cambió la tendencia en Colombia al cierre de hoy, 9 de abril 2026

Conoce el cierre del dólar en Colombia este jueves 9 de abril: precio, TRM, máximos y mínimos, y cómo se compara frente a días, semanas y meses anteriores.

Dólar cambió la tendencia en Colombia al cierre de hoy, 9 de abril 2026
Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
02:23 p. m.
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Conoce el cierre del dólar en Colombia hoy, jueves 9 de abril 2026: precio al final de la jornada, TRM actualizada y comparativas frente a días y meses anteriores.

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Este jueves 9 de abril, el dólar en Colombia cerró al alza, alcanzando un valor de $3.643,02, lo que representó un incremento de $2,39 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.640,63.

Operaciones del día del dólar

Durante la jornada se registraron 1.831 operaciones por un valor total de US$966 millones, mostrando un mercado activo pese a la ligera volatilidad. La divisa estadounidense fluctuó entre un mínimo de $3.632,50 y un máximo de $3.670, marcando el pulso de la economía colombiana en este inicio de abril.

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Los analistas destacan que, aunque el cierre estuvo al alza frente al día, la TRM del día reflejó una tendencia a la baja. La cotización promedio del dólar para este jueves se redujo en 37,56 pesos, lo que representa un descenso del 1,02% frente al cierre anterior.

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Este comportamiento coloca la divisa en su nivel más bajo en más de dos meses, desde el 4 de febrero de 2026, generando expectativas sobre la estabilidad cambiaria en el país.

Comparaciones recientes y contexto del dólar en Colombia

Si se compara con periodos anteriores, la TRM mostró movimientos interesantes, pues frente al mismo día del año anterior, el dólar disminuyó un 17,03% (747,35 pesos); frente al inicio del año, bajó 3,1% (116,45 pesos), y frente al mismo día del mes pasado, la caída fue de 4,08% (154,92 pesos).

Incluso al compararlo con el cierre de la semana anterior, se registró una ligera disminución del 0,96% (35,18 pesos).

Este comportamiento refleja un dólar que, aunque cerró ligeramente al alza hoy, mantiene una tendencia a la baja frente a varios indicadores históricos.

Los movimientos del mercado y la TRM son clave para empresas, importadores y ciudadanos, ya que impactan directamente en precios de productos importados, remesas y operaciones comerciales internacionales.

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