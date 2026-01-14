Precio del dólar tuvo trascendental cambio y alcanzó mínimo histórico hoy 14 de enero de 2026

El precio del dólar en Colombia reportó una Tasa Representativa del Mercado de 3.663,24 pesos durante este 14 de enero de 2026.

Eso significa que alcanzó su nivel más bajo en cuatro años debido a que no se había vuelto a ver un valor similar desde el 15 de junio de 2021, cuando la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.626,02 pesos.

Tras ese panorama, el precio promedio para la compra de dólares está siendo de 3.630 pesos, mientras que el de venta se ha ubicado en 3.770 pesos.

No obstante, las tarifas exactas que se han detectado en las casas de cambio de Bogotá, Cartagena y Medellín son las siguientes:

Bogotá: 3.670 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.810 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 14 de enero de 2026: estos son los datos más importantes

El precio del dólar, respecto al día anterior (13 de enero de 2026), tuvo un decrecimiento de 53.85 pesos.

Además, en comparación con el miércoles de la semana pasada (7 de enero de 2026), bajó 67.02 pesos, lo que representa un descenso del 1.8%.

Por otro lado, tomando como referencia el precio que el dólar registró en Colombia hace un año (14 de enero de 2025), la deducción fue de 667.99 pesos.

Y, mirando en retrospectiva el precio que el dólar alcanzó en el inicio del 2026, la reducción ha sido de 93.84 pesos, que equivalen al 2.5%.

Precio del dólar en Colombia: así se han movido las Tasas Representativas del Mercado en los últimos días

Por primera vez en este 2026, la Tasa Representativa del Mercado del dólar estuvo por debajo de los 3.700 pesos.

Las variaciones de los últimos días han sido las siguientes: