CANAL RCN
Economía

¡Se sigue moviendo el precio del dólar en Colombia! Importante cambio hoy 13 de enero de 2026

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 13 de enero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
07:46 a. m.
El precio del dólar en Colombia amaneció este 13 de enero de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.717,09 pesos.

Eso significa que, respecto al viernes 9 de enero de 2026, que fue el último día en el que la divisa estadounidense había cerrado, hubo un descenso de 17,58 pesos.

Además, en medio de ese panorama, el precio promedio para que las casas de cambio compren dólares se está situando en 3.660 pesos, mientras que para que los vendan en 3.800 pesos.

Sin embargo, las tarifas identificadas en cada una de las principales ciudades del país han sido las siguientes:

  • Bogotá: 3.710 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.830 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.
  • Cali: 3.850 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.820 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.
  • Medellín: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Precio del dólar en Colombia hoy 13 de enero de 2026: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el martes de la semana pasada (6 de enero de 2026), tuvo un descenso de 52.94 pesos, lo que equivale al 1.4%.

Además, respecto al mismo día del mes anterior (13 de diciembre de 2025), la reducción exacta fue de 71.44 pesos, que representan un 1.89%.

Por otra parte, haciendo el balance con el precio que el dólar tuvo hace un año (13 de enero de 2025), el decrecimiento fue de 626.39 pesos.

Y, por último, analizando el precio que el dólar alcanzó en el inicio del 2026, el descenso fue de 39.99 pesos, que significan un 1.06%.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

Desde que comenzó enero de 2026, el dólar siempre ha permanecido por debajo de los 3.800 pesos.

Las últimas Tasas Representativas del Mercado han sido las siguientes:

  • Miércoles 7 de enero de 2026: 3.730,26 pesos.
  • Jueves 8 de enero de 2026: 3.748,83 pesos.
  • Viernes 9 de enero de 2026: 3.734,67 pesos.
  • Sábado 10 de enero de 2026: 3.717,09 pesos.
  • Domingo 11 de enero de 2026: 3.717,09 pesos.
  • Lunes 12 de enero de 2026: 3.717,09 pesos.
  • Martes 13 de enero de 2026: 3.717,09 pesos.
