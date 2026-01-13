CANAL RCN
Economía

Dólar rompe la barrera de los $3.700 y cae a mínimos que no se veían hace días en Colombia

El dólar en Colombia rompió la barrera de los $3.700 este martes 13 de enero de 2026, cayó más de $50 y tocó mínimos que no se veían desde noviembre de 2025.

Dólar rompe la barrera de los $3.700 y cae a mínimos que no se veían hace días en Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 13 de 2026
02:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombiavolvió a dar de qué hablar este martes 13 de enero de 2026.

¡Se sigue moviendo el precio del dólar en Colombia! Importante cambio hoy 13 de enero de 2026
RELACIONADO

¡Se sigue moviendo el precio del dólar en Colombia! Importante cambio hoy 13 de enero de 2026

La divisa estadounidense rompió a la baja el umbral de los 3.700 pesos y cerró la jornada en niveles que no se veían desde hace varios meses, un movimiento que llamó la atención de analistas, inversionistas y ciudadanos que siguen de cerca el comportamiento de la tasa de cambio.

Dólar cayó con fuerza tras dato de inflación en Estados Unidos

El principal impulso para la caída del dólar fue el reporte de inflación en Estados Unidos. En diciembre, el índice de precios al consumidor subió 0,3 % intermensual y se ubicó en 2,7 % anual, exactamente en línea con lo que esperaba el mercado.

Jugador apostó que Nicolás Maduro saldría del poder antes de que finalizará enero y ganó 400.000 dólares
RELACIONADO

Jugador apostó que Nicolás Maduro saldría del poder antes de que finalizará enero y ganó 400.000 dólares

Este dato redujo temores de nuevas alzas agresivas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

A esto se sumó la expectativa por el fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles estadounidenses, un factor que podría poner a prueba la reciente recuperación de los mercados bursátiles globales.

Así cerró el dólar en Colombia este martes 13 de enero

En el mercado colombiano, el dólar cerró en $3.663,28, lo que representó una caída de $53,81 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este martes se ubicó en $3.717,09. Durante la jornada, la divisa tocó un precio mínimo de $3.626,55 y un máximo de $3.715.

Aseguradora pagó una sanción de 20 millones de dólares a Colombia por problemas en el sostenimiento de los helicópteros MI-17
RELACIONADO

Aseguradora pagó una sanción de 20 millones de dólares a Colombia por problemas en el sostenimiento de los helicópteros MI-17

Se realizaron 1.742 transacciones y se negociaron cerca de US$1.531 millones, reflejando una jornada activa en el mercado cambiario.

En términos comparativos, la TRM mostró una reducción del 1,89 % frente al mes anterior y una fuerte caída del 14,42 % frente al mismo día del año pasado.

Desde el inicio de 2026, el dólar ya acumula una baja del 1,06 %, consolidando un arranque de año favorable para el peso colombiano y para quienes dependen de un dólar más barato.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de enero de 2026

Finanzas personales

PSE se consolida como la alternativa más segura y ágil para transacciones digitales

Ciberseguridad

Las peligrosas consecuencias que tiene rechazar las llamadas spam internacionales: téngalo en cuenta

Otras Noticias

Pablo Escobar

Vendieron una finca que era de Pablo Escobar en Antioquia: esta es la millonada que costó

Bajo la intermediación de la SAE, la finca fue subastada.

Estados Unidos

Se duplicó el número de visas revocadas por los EE. UU., fueron 100.000 en 2025

Varias de las visas fueron revocadas a estudiantes que abusaron de las drogas y personas con permisos especiales que cometieron un delito.

Mundial de fútbol

Nueva York se prepara para vivir el Mundial 2026 en el Rockefeller Center

Yeison Jiménez

Ciro Quiñónez: de romperse en tarima a anunciar canción grabada con Yeison Jiménez

Medicamentos

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?