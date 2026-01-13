Dólar rompe la barrera de los $3.700 y cae a mínimos que no se veían hace días en Colombia

El dólar en Colombiavolvió a dar de qué hablar este martes 13 de enero de 2026.

La divisa estadounidense rompió a la baja el umbral de los 3.700 pesos y cerró la jornada en niveles que no se veían desde hace varios meses, un movimiento que llamó la atención de analistas, inversionistas y ciudadanos que siguen de cerca el comportamiento de la tasa de cambio.

Dólar cayó con fuerza tras dato de inflación en Estados Unidos

El principal impulso para la caída del dólar fue el reporte de inflación en Estados Unidos. En diciembre, el índice de precios al consumidor subió 0,3 % intermensual y se ubicó en 2,7 % anual, exactamente en línea con lo que esperaba el mercado.

Este dato redujo temores de nuevas alzas agresivas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

A esto se sumó la expectativa por el fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles estadounidenses, un factor que podría poner a prueba la reciente recuperación de los mercados bursátiles globales.

Así cerró el dólar en Colombia este martes 13 de enero

En el mercado colombiano, el dólar cerró en $3.663,28, lo que representó una caída de $53,81 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este martes se ubicó en $3.717,09. Durante la jornada, la divisa tocó un precio mínimo de $3.626,55 y un máximo de $3.715.

Se realizaron 1.742 transacciones y se negociaron cerca de US$1.531 millones, reflejando una jornada activa en el mercado cambiario.

En términos comparativos, la TRM mostró una reducción del 1,89 % frente al mes anterior y una fuerte caída del 14,42 % frente al mismo día del año pasado.

Desde el inicio de 2026, el dólar ya acumula una baja del 1,06 %, consolidando un arranque de año favorable para el peso colombiano y para quienes dependen de un dólar más barato.