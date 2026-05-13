Dólar en Colombia se disparó este 13 de mayo de 2026: cerró en su nivel más alto en meses

El precio del dólar en Colombia volvió a dar de qué hablar este miércoles 13 de mayo de 2026. La divisa estadounidense cerró la jornada en $3.794,93, cifra que representó un incremento de $19,86 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.775,07.

Con este comportamiento, el dólar alcanzó niveles que no se veían desde el pasado 9 de marzo de 2026, cuando terminó en $3.795,55.

El movimiento de la moneda norteamericana se dio en medio de una jornada marcada por la expectativa de los mercados internacionales y la atención de los inversionistas sobre el panorama económico global. Aunque el alza no fue abrupta, sí refleja una tendencia de recuperación del dólar durante las últimas semanas.

Precio del dólar en Colombia hoy 13 de mayo de 2026

La TRM oficial del día fue de $3.775,07. Sin embargo, durante la jornada cambiaria el dólar tomó fuerza y terminó cerrando por encima de ese valor, consolidando un aumento diario del 0,43 % frente al cierre anterior.

Además, el comportamiento de la divisa dejó otros datos importantes. Comparado con el mismo día de la semana pasada, el dólar subió $51,74, equivalente a un incremento del 1,39 %. Frente al mismo día del mes anterior, el aumento fue todavía mayor: $143,58, es decir, un crecimiento del 3,95 %.

Pese a este reciente repunte, la moneda estadounidense todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados hace un año. En comparación con el 13 de mayo de 2025, el dólar presenta una caída del 10,51 %, lo que equivale a una reducción de $443,53.

¿Por qué subió el dólar en Colombia?

Expertos del mercado señalan que el comportamiento reciente del dólar responde a factores externos como la volatilidad de los mercados internacionales, los movimientos del petróleo y la cautela de los inversionistas frente a las decisiones económicas de Estados Unidos.

Por ahora, el dólar acumula un aumento de 0,48 % frente al inicio de 2026, mostrando que la moneda ha tenido semanas de recuperación luego de varios meses con precios más moderados en Colombia.