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¡El dólar alcanzó precio no visto hace 7 años en Colombia! Así abrió hoy 16 de julio de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 16 de julio de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

julio 16 de 2026
08:15 a. m.
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En la mañana de este jueves 16 de julio de 2026, el dólar abrió en 3.227 pesos, de acuerdo con lo informado por el Banco de la República de Colombia.

La Tasa Representativa del Mercado tuvo un descenso de 18.2 pesos respecto al día anterior (15 de julio de 2026), quedó en 3.233,91 pesos y alcanzó su nivel más bajo en siete años.

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De acuerdo con los registros históricos, la última TRM similar había sido la del lunes 29 de julio de 2019, cuando reportó un precio exacto de 3.233,26 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 16 de julio de 2026: estos son los datos a tener en cuenta

Comparando la Tasa Representativa del Mercado con la del jueves de la semana pasada (9 de julio de 2026), hubo un decrecimiento de 105.74 pesos y del 3.17 %.

En el mismo ejercicio, poniéndole la lupa a la TRM de hace un mes (16 de junio de 2026), se detectó una pérdida de 241.81 pesos, que representan un 6.96 %.

Además, tomando como punto de partida la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (16 de julio de 2025), el descenso fue de 781.13 pesos, que equivalen al 19.46 %.

Así se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio hoy 16 de julio de 2026

En promedio, los expertos han identificado que las principales casas de cambio han estipulado las siguientes tarifas para la jornada de este jueves:

¡Relevante precio del dólar en Colombia! Así abrió hoy 15 de julio de 2026
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  • Bogotá: 3.340 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.400 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.350 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.600 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.420 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.570 pesos para que los vendan.
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