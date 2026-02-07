Precio del euro hoy en Colombia: divisa rompe la barrera de los $4.000 y se desploma

El mercado cambiario registra este jueves 2 de julio un hito financiero sin precedentes en los últimos años. El precio del euro hoy en Colombia consolida su tendencia a la baja al negociarse de manera oficial por debajo de la barrera de los $4.000 pesos colombianos, un nivel de precio que se mantiene en mínimos de seis años y que marca la pauta de la jornada económica en el país.

Para este jueves, la cotización de la divisa europea en el mercado interbancario y de referencia se sitúa en un promedio de $3.870 pesos, manteniendo la racha bajista que se agudizó al cierre del mes anterior.

Durante las primeras horas de negociación de este jueves, la moneda ha oscilado entre un precio máximo de $3.888 pesos y un valor mínimo que llegó a tocar los $3.843 pesos, confirmando la fuerte valorización que viene ganando el peso colombiano frente a las monedas de referencia internacional.

Así se cotiza el euro hoy 2 de julio en las casas de cambio

El comportamiento del mercado mayorista se ha trasladado con rapidez al sector minorista. En las principales casas de cambio de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, el euro en efectivo se transa bajo dinámicas competitivas que favorecen a los compradores, quienes buscan adquirir la moneda con miras a viajes de vacaciones o estudios en el exterior.

Precio de compra promedio: $3.750 pesos colombianos (valor estimado según el establecimiento).

Precio de venta promedio: $3.890 pesos colombianos, situándose firmemente por debajo del techo tradicional de los cuatro mil pesos.

Es importante que los usuarios tengan en cuenta que estos valores en las ventanillas de cambio son meramente informativos y varían minuto a minuto dependiendo de la ciudad, el establecimiento comercial y la oferta disponible en el mercado local.

El euro completa quince días por debajo de los $4.000

Con los valores registrados este 2 de julio, el euro a peso colombiano acumula ya dos semanas consecutivas cotizando sin poder recuperar el piso psicológico de los $4.000. Los registros del mercado abierto de hoy constatan que la divisa se ubica en su punto más barato en lo que va del año 2026, borrando los máximos históricos reportados en temporadas pasadas cuando la moneda comunitaria llegó a superar la línea de los $4.500 y $4.800 pesos.

La estabilidad de la moneda en el rango de los $3.800 pesos durante la sesión de este jueves genera un escenario de alta transaccionalidad en el país, impulsando tanto las operaciones de importación de bienes como el movimiento en las ventanillas de divisas físicas a lo largo del territorio nacional.

Así ha estado su precio durante los últimos días: