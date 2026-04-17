Precio del dólar en Colombia hoy viernes 17 de abril: sigue en niveles más bajos del 2026

El precio del dólar hoy en Colombia, 17 de abril de 2026, registró un leve incremento, aunque se mantiene en los niveles más bajos del 2026, los cuales no se evidenciaban desde enero de 2021.

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La divisa norteamericana se ubicó en $3.615,10, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para esta jornada. Este valor representa un incremento de $11,91 frente al 16 de abril, cuando la divisa cerró en $3.603,19.

Variación diaria del dólar en Colombia

Durante las primeras horas de negociación, la divisa mostró variaciones intradía relevantes. El dólar abrió en niveles cercanos a $3.585,97, lo que representó una caída inicial frente a la TRM del día.

Posteriormente, registró un mínimo de $3.575 y un máximo de $3.585, con un total de 21 transacciones por US$5,2 millones, evidenciando una jornada con actividad moderada en el mercado spot.

Comportamiento del dólar en 2026

A pesar del aumento diario, el análisis del precio del dólar en 2026 muestra una tendencia distinta. El año inició con una TRM de $3.757,08 lo que implica que, al comparar con el valor actual de $3.615,10, se registra una caída acumulada de $142,11.