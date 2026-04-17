CANAL RCN
Economía

Precio del dólar en Colombia hoy viernes 17 de abril: sigue en niveles más bajos del 2026

El dólar registra un incremento moderado frente al jueves, aunque mantiene una caída acumulada en abril, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

Precio del dólar en Colombia hoy viernes 17 de abril: sigue en niveles más bajos del 2026
Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
09:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar hoy en Colombia, 17 de abril de 2026, registró un leve incremento, aunque se mantiene en los niveles más bajos del 2026, los cuales no se evidenciaban desde enero de 2021.

Los 3 electrodomésticos que más suben la factura de luz en casa
RELACIONADO

Los 3 electrodomésticos que más suben la factura de luz en casa

La divisa norteamericana se ubicó en $3.615,10, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para esta jornada. Este valor representa un incremento de $11,91 frente al 16 de abril, cuando la divisa cerró en $3.603,19.

Variación diaria del dólar en Colombia

Durante las primeras horas de negociación, la divisa mostró variaciones intradía relevantes. El dólar abrió en niveles cercanos a $3.585,97, lo que representó una caída inicial frente a la TRM del día.

Posteriormente, registró un mínimo de $3.575 y un máximo de $3.585, con un total de 21 transacciones por US$5,2 millones, evidenciando una jornada con actividad moderada en el mercado spot.

Comportamiento del dólar en 2026

A pesar del aumento diario, el análisis del precio del dólar en 2026 muestra una tendencia distinta. El año inició con una TRM de $3.757,08 lo que implica que, al comparar con el valor actual de $3.615,10, se registra una caída acumulada de $142,11.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Servicios públicos

Los 3 electrodomésticos que más suben la factura de luz en casa

Contenido Patrocinado

Jumbo y Metro lanzan campaña de cara al Mundial con premios, viajes y devoluciones

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 16 de abril de 2026

Otras Noticias

Venezuela

FMI y Banco Mundial reanudan relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019

Delcy Rodríguez confirmó la normalización de procesos y derechos venezolanos ante organismos internacionales, anunciando además nuevo presidente del Banco Central.

Venezuela

Presidente Gustavo Petro viajará a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez: esta es la fecha

Petro relató que había invitado a Rodríguez a Cartagena, pero ella rechazó la propuesta por temor.

La casa de los famosos

Conmoción en La Casa de los Famosos: ¿qué pasó con Juanda Caribe tras ser desterrado?

Independiente Santa Fe

¡Tensión en Santa Fe! Referentes del equipo apuntaron contra Repetto

Ministerio de Salud

MinSalud amplía esquema de vacunación contra la influenza en menores del país