Aerolínea ofrece vuelos desde $105.000 para viajar entre agosto y septiembre de 2026

Los colombianos que estén pensando en viajar durante el segundo semestre del año tienen una nueva oportunidad para conseguir tiquetes económicos.

La aerolínea de bajo costo Wingo anunció una nueva edición de su campaña promocional Wingo Sale, que estará vigente entre el 9 y el 15 de junio de 2026, con descuentos en vuelos nacionales e internacionales para viajar entre agosto y septiembre.

La iniciativa busca facilitar el acceso a diferentes destinos dentro y fuera del país, con tarifas que parten desde los $105.000 por trayecto en rutas nacionales y desde USD 107 por trayecto en vuelos internacionales, incluyendo tasas e impuestos.

Vuelos nacionales desde $105.000 por trayecto

Dentro de las ofertas disponibles aparecen algunas de las rutas más demandadas por los viajeros colombianos. Entre ellas se encuentran trayectos entre Bogotá y ciudades como Cali, Medellín y Cartagena, con tarifas desde $105.000 por trayecto.

También habrá opciones para volar entre Armenia y Bogotá desde $120.000, además de conexiones hacia destinos turísticos de la Costa Caribe como Barranquilla y Santa Marta.

La aerolínea destacó además su apuesta por fortalecer la conectividad desde Bucaramanga, ciudad en la que ha ampliado su presencia recientemente. Desde allí se ofrecerán rutas directas hacia Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta con tarifas promocionales durante la campaña.

Promociones para Aruba, Panamá, Jamaica y Venezuela

La jornada de descuentos también incluye una amplia oferta internacional para quienes buscan vacaciones en el Caribe, viajes familiares o escapadas de turismo regional.

Entre los destinos con tarifas promocionales figuran Aruba, Panamá, Ciudad de Guatemala, Montego Bay (Jamaica), Caracas, Valencia y Curazao. La campaña también impulsa rutas que han sido incorporadas recientemente a la red de la compañía.

“En Wingo seguimos abriendo más oportunidades para que los viajeros puedan volar a bajo costo. En esta nueva edición de Wingo Sale queremos impulsar nuevos destinos y rutas estratégicas desde ciudades como Bucaramanga y Medellín, así como conexiones hacia Venezuela, Jamaica, Guatemala y Aruba. Con esta campaña seguimos conectando a más personas con sus planes, sus familias y sus próximas escapadas”, afirmó Jorge Jiménez, VP Comercial y de Planeación de Wingo.

Los interesados deberán revisar disponibilidad, fechas aplicables y condiciones de la promoción a través de los canales oficiales de la aerolínea.