¿Qué tan peligroso puede ser el inicio del Mundial para quienes apuestan en línea? Esto dicen los expertos

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Fútbol no solo despierta expectativa entre millones de aficionados. También ha hecho que expertos en salud pública, psicología y prevención de adicciones, adviertan sobre un fenómeno cada vez más frecuente: el aumento de las apuestas deportivas y los problemas de salud mental asociados a esta práctica.

Investigadores y organizaciones dedicadas a la prevención de adicciones señalan que los grandes eventos deportivos suelen convertirse en escenarios ideales para que las plataformas de apuestas atraigan nuevos usuarios, especialmente jóvenes que pueden estar más expuestos a la influencia de la publicidad, las redes sociales y los llamados creadores de contenido.

¿Por qué el Mundial podría representar un riesgo para la salud mental?

De acuerdo con especialistas en comportamiento adictivo, los torneos de gran magnitud generan una combinación de factores que pueden favorecer el inicio de conductas de juego problemático.

Durante estas competencias aumenta la publicidad relacionada con apuestas deportivas, aparecen promociones especiales, premios llamativos y campañas dirigidas a captar nuevos usuarios.

El sociólogo francés Thomas Amadieu, autor de investigaciones sobre adicción al juego, considera que estos eventos funcionan como una puerta de entrada para personas que normalmente no participan en apuestas durante el resto del año.

Según explica, las apuestas deportivas se han normalizado hasta el punto de que muchas personas las perciben como una extensión natural del deporte y no como una actividad que puede generar dependencia.

¿Quiénes son los más vulnerables a los riesgos de las apuestas deportivas?

Uno de los principales focos de preocupación son los adolescentes y adultos jóvenes.

Los expertos advierten que el cerebro continúa desarrollándose durante estas etapas de la vida, especialmente las áreas relacionadas con el autocontrol, la toma de decisiones y la evaluación de riesgos.

Por esta razón, los jóvenes pueden tener mayores dificultades para reconocer cuándo una actividad recreativa comienza a convertirse en una conducta problemática.

Además, suelen estar más expuestos a contenidos promocionales en redes sociales, transmisiones deportivas y plataformas digitales donde las apuestas son presentadas como una forma sencilla de ganar dinero o aumentar la emoción de los partidos.

¿Qué consecuencias puede generar una adicción a las apuestas?

Los especialistas advierten que los efectos pueden ir mucho más allá de las pérdidas económicas.

Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran el estrés constante, la ansiedad, los problemas familiares, el endeudamiento, las dificultades académicas y laborales, así como la necesidad de seguir apostando para intentar recuperar el dinero perdido.

También puede aparecer una sensación de pérdida de control que lleva a las personas a ocultar sus hábitos de juego o a mentir sobre la cantidad de dinero apostada.

En casos más graves, la conducta puede evolucionar hacia una adicción que requiere atención psicológica especializada.

¿Qué medidas recomiendan los expertos para prevenir la adicción?

Las organizaciones dedicadas a la prevención de adicciones consideran que la principal herramienta es la regulación.

Entre las propuestas más frecuentes se encuentran limitar la publicidad durante las transmisiones deportivas, restringir las campañas dirigidas a menores de edad y fortalecer los controles sobre el patrocinio de equipos y eventos deportivos.

Los especialistas también recomiendan que padres, cuidadores y educadores hablen abiertamente con los jóvenes sobre los riesgos asociados a las apuestas, especialmente durante eventos de alta exposición mediática como el Mundial.

Además, sugieren establecer límites claros de tiempo y dinero para quienes participan en este tipo de actividades y buscar ayuda profesional cuando aparezcan señales de pérdida de control.