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Hinchas de Nacional se tatuaron la estrella 19 antes de la final ante Junior: video

Varios hinchas de Atlético Nacional se tatuaron la estrella 19 antes de la final contra Junior y el video se hizo viral.

video hinchas de nacional tatuandose la estrella 19
Foto: Nacional- captura pantalla IG makabro.med

Noticias RCN

junio 10 de 2026
06:46 a. m.
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La ilusión por una remontada histórica terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas tras la final de la Liga BetPlay I-2026.

Varios hinchas de Atlético Nacional se tatuaron la estrella 19 antes del partido de vuelta contra Junior de Barranquilla, convencidos de que el equipo lograría revertir la serie. Sin embargo, el título terminó en manos del conjunto barranquillero y los videos comenzaron a viralizarse en redes sociales.

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Las imágenes muestran a aficionados verdolagas marcándose la piel con una estrella, el número 19 y la fecha de la final, anticipando una celebración que finalmente no ocurrió.

Video viral de hinchas de Nacional tatuándose la estrella 19

La iniciativa surgió horas antes del compromiso disputado en el estadio Atanasio Girardot. En medio del ambiente de optimismo que rodeaba al club antioqueño, una dinámica impulsada por una cadena de restaurantes invitó a algunos seguidores a tatuarse la supuesta estrella número 19.

Los aficionados aceptaron el reto y se realizaron diseños alusivos al título que esperaban conquistar esa noche. Para uno de ellos, incluso, se trató de su primer tatuaje.

Aunque Nacional había perdido 3-0 en Barranquilla, muchos seguidores creían que el equipo podía protagonizar una remontada épica en Medellín, impulsado por su historia y el apoyo de más de 40.000 personas en las tribunas.

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Sin embargo, el desenlace fue diferente. Aunque el conjunto verdolaga ganó 1-0 en el partido de vuelta, el resultado no fue suficiente para revertir la serie y Junior terminó consagrándose campeón.

Hinchas de Nacional alcanzaron a tatuarse la estrella 19

Tras conocerse el resultado final, los videos de los tatuajes comenzaron a circular masivamente en redes sociales.

Miles de usuarios reaccionaron a las imágenes, mientras aficionados de otros equipos compartieron comentarios, memes y bromas sobre la confianza con la que algunos seguidores de Nacional anticiparon la conquista del campeonato.

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El tema rápidamente se convirtió en tendencia entre los aficionados al fútbol colombiano, especialmente porque los tatuajes quedaron como recuerdo permanente de una estrella que nunca llegó a sumarse al escudo del club.

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