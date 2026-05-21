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El dólar volvió a bajar al cierre de este 21 de mayo y tocó su nivel más bajo en días

El dólar en Colombia cerró este 21 de mayo de 2026 con una fuerte caída y se ubicó en $3.701. Conozca cómo se movió la TRM y qué pasó con la divisa.

El dólar volvió a bajar al cierre de este 21 de mayo y tocó su nivel más bajo en días
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
02:39 p. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a registrar una caída importante este jueves 21 de mayo de 2026. La divisa estadounidense cerró la jornada en $3.701,41, cifra que representó una disminución de $29,08 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy estaba fijada en $3.730,49.

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Durante la jornada cambiaria, el dólar alcanzó un precio máximo de $3.730 y un mínimo de $3.681,55, mostrando una tendencia bajista en gran parte del día. Además, el mercado registró 1.912 transacciones por un monto total de US$1.410 millones, reflejando un movimiento activo en la negociación de la moneda extranjera.

El dólar completó una nueva caída en Colombia

La TRM de este jueves también evidenció un fuerte retroceso frente a jornadas anteriores. Según los datos del mercado, el dólar bajó $66,38 en comparación con el día anterior, lo que equivale a una caída del 1,75%.

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Además, la moneda estadounidense alcanzó su nivel más bajo en más de una semana, específicamente desde el pasado 8 de mayo de 2026. Frente al mismo día de la semana anterior, la divisa también presentó una disminución del 1,7%, equivalente a $64,42 menos.

Sin embargo, al comparar el comportamiento con el mismo día del mes pasado, el panorama cambia. El dólar todavía muestra un incremento del 4,4%, es decir, $157,19 por encima del valor registrado hace un mes.

¿Qué refleja el comportamiento del dólar?

El movimiento del dólar suele impactar directamente distintos sectores de la economía colombiana, especialmente aquellos relacionados con importaciones, viajes internacionales y productos tecnológicos.

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Aunque la caída de este jueves puede representar un alivio temporal para algunos consumidores y empresarios, expertos señalan que la tasa de cambio continúa moviéndose en medio de factores internacionales como el comportamiento de los mercados globales, las decisiones económicas en Estados Unidos y la cotización del petróleo.

En comparación con el inicio de 2026, el dólar ha bajado un 0,71%, mientras que frente al mismo día del año pasado registra una reducción mucho más fuerte, del 10,6%, equivalente a $442,27 menos.

Por ahora, el mercado seguirá atento a la evolución de la moneda en las próximas jornadas y a los factores externos que podrían seguir presionando su comportamiento en Colombia.

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