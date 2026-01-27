CANAL RCN
¡Otro imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de enero de 2026! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 27 de enero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
08:30 a. m.
El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, abrió este 27 de enero de 2026 en 3.699 pesos.

Eso significa que, respecto al precio de apertura del día anterior (26 de enero de 2026), subió exactamente 49 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en 3.676,02 pesos, lo que indica que, en comparación con el 26 de enero, tuvo un ascenso de 38.14 pesos.

Es así como, en la mañana de este martes, se han identificado los siguientes precios para compra y venta de dólares en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

  • Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.570 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 27 de enero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, a diferencia del martes de la semana pasada (20 de enero de 2026), bajó exactamente 24.03 pesos, lo que significa una deducción de 0.65%.

Por otra parte, haciendo el balance con el mismo día del mes anterior, la reducción que tuvo la Tasa Representativa del Mercado fue de 40.03 pesos.

Además, realizando el comparativo con la tarifa que tuvo la TRM hace un año (27 de enero de 2025), el decrecimiento fue de 512.44 pesos.

Y, teniendo en cuenta la Tasa Representativa del Mercado con la que el dólar inició el 2026 en Colombia, la diferencia se ubicó en 81.06 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se ha movido la Tasa Representativa del Mercado últimamente

La Tasa Representativa del Mercado estuvo el último fin de semana por debajo de los 3.700 pesos y aún no ha superado esa barrera. Los cambios exactos han sido los siguientes:

  • Miércoles 21 de enero de 2026: 3.682,97 pesos.
  • Jueves 22 de enero de 2026: 3.669,15 pesos.
  • Viernes 23 de enero de 2026: 3.630,33 pesos.
  • Sábado 24 de enero de 2026: 3.637,88 pesos.
  • Domingo 25 de enero de 2026: 3.637,88 pesos.
  • Lunes 26 de enero de 2026: 3.637,88 pesos.
  • Martes 27 de enero de 2026: 3.676,02 pesos.

 

