CANAL RCN
Economía

Dólar sorprendió al mercado y cambió de tendencia en Colombia: así cerró este 26 de enero

El dólar sorprendió al mercado colombiano este 26 de enero al cambiar de tendencia y cerrar al alza. Conozca las razones del repunte y cómo se movió la TRM.

Dólar sorprendió al mercado y cambió de tendencia en Colombia: así cerró este 26 de enero
Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
02:41 p. m.
El dólar en Colombia dio un giro inesperado este lunes 26 de enero de 2026 tras varios días marcados por una tendencia bajista.

La divisa estadounidense cerró la jornada al alza, rompiendo con la racha de caídas que había sido protagonista durante la semana pasada. El movimiento tomó por sorpresa al mercado cambiario y reactivó la cautela entre inversionistas y analistas.

Así cerró el dólar hoy 26 de enero en Colombia

La divisa estadounidense cerró en $3.676,15, lo que representó un ascenso de $38,27 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este lunes se ubicó en $3.637,88.

Durante la jornada, el dólar tocó un mínimo de $3.650 y un máximo de $3.692, reflejando una sesión con alta volatilidad.

En total, se realizaron 1.535 transacciones por un monto de US$1.420 millones, una cifra que evidencia un mercado activo, con participantes ajustando posiciones tras el cambio de tendencia.

Comportamiento de la TRM y balance frente a otros periodos

Pese al repunte en el mercado spot, la TRM del lunes 26 de enero de 2026 se mantuvo inalterada. En comparación con otros periodos, el balance sigue mostrando una caída significativa. Frente al mismo día del año anterior, la tasa disminuyó un 13,15%, es decir, $550,58 menos.

Además, frente al inicio del año, el dólar bajó un 3,17% ($119,2), mientras que en la comparación mensual se redujo un 1,86% ($69,06).

Estos datos confirman que, aunque el dólar cambió de tendencia en la jornada, el peso colombiano aún conserva fortaleza en el balance general, en medio de un contexto internacional cargado de expectativa.

