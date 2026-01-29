CANAL RCN
Economía

Precio del dólar en Colombia: se presentó un cambio notable hoy 29 de enero de 2026

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 29 de enero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
08:32 a. m.
El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, abrió en 3.679,00 pesos en la mañana de este 29 de enero de 2026.

Eso indica que, respecto al día anterior (28 de enero de 2026), subió 56 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado quedó en 3.665,97 pesos, lo que significa que, en comparación con la última jornada, bajó 12.62 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 29 de enero de 2026: estos son los datos más relevantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, realizando el comparativo con el jueves de la semana anterior (22 de enero de 2026), bajó exactamente 3.18 pesos, lo que representa un descenso del 0.09.

Además, tomando como referencia la TRM que el dólar logró en Colombia hace un mes, el decrecimiento fue de 50.08 pesos, que significan un 1.35%.

Por otra parte, a diferencia de la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (29 de enero de 2025), la caída fue de 553.03 pesos.

Y, respecto a la TRM con la que inició el 2026, la variabilidad fue de 91.11 pesos y un 2.43%.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta

Con el panorama de este 29 de enero de 2026, se han identificado las siguientes tarifas para que las casas de cambio compren y vendan dólares:

  • Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.540 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.690 pesos para que los vendan.

 

