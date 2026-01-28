Dólar volvió a caer en Colombia y cerró a la baja este miércoles, 28 de enero

El precio del dólar en Colombiavolvió a retroceder este miércoles 28 de enero de 2026, en una jornada marcada por la cautela de los mercados internacionales y por el comportamiento de la moneda estadounidense a nivel global.

Aunque la divisa mostró momentos de estabilidad, el balance final fue negativo y confirmó una nueva caída frente al peso colombiano, en línea con la tendencia que se ha visto en los últimos días.

Así cerró el dólar en Colombia este 28 de enero

En el mercado local, el dólar cerró la jornada a la baja en $3.665,98, lo que representó un descenso de $12,61 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.678,59.

Durante la sesión, la divisa tocó un mínimo de $3.615,50 y un máximo de $3.685, en una jornada con 1.645 transacciones por un monto total de US$1.535 millones.

Este comportamiento confirma la volatilidad que sigue dominando el mercado cambiario, donde factores externos continúan teniendo un peso determinante en la cotización diaria del dólar en Colombia.

La TRM del día y el balance frente a otros periodos

Para este miércoles 28 de enero de 2026, la TRM subió 2,57 pesos, lo que equivale a un leve aumento del 0,07 % frente al día anterior. Sin embargo, al comparar con otros periodos, el panorama sigue siendo de retroceso para la divisa.

Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar disminuyó un 0,12 %, mientras que en comparación con el mismo día del mes anterior se redujo un 1,01 %. Desde el inicio del año, la moneda estadounidense ha bajado un 2,09 %, equivalente a 78,49 pesos.

En la comparación anual, la caída es aún más marcada: 12,85 % menos, es decir, 542,27 pesos frente al mismo día de 2025.