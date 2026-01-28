Precio del dólar en Colombia: hubo un considerable cambio hoy 28 de enero de 2026

El precio del dólar en Colombia abrió en la mañana de este 28 de enero de 2026 en 3.623,00.

Es así como, respecto al precio de apertura del día anterior (27 de enero de 2026), bajó 76 pesos.

Sin embargo, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.678,59 pesos y, en comparación con la del 27 de enero, subió 2,57 pesos.

Con esas tarifas, las casas de cambio de las principales ciudades del país están vendiendo y comprando los dólares en los siguientes valores:

Bogotá: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

Cali: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.770 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.560 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Es así como, hasta el momento, el precio promedio para compra es de 3.600 pesos, mientras que el de venta es de 3.730 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 28 de enero de 2026: estos son los datos más imprescindibles

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del miércoles de la semana anterior (21 de enero de 2026), descendió 4.38 pesos, lo que equivale al 0.12%.

Además, tomando como referencia la TRM de hace un mes, la deducción fue de 37.46 pesos, que representan un 1.01%.

Por otra parte, haciendo el comparativo con el 28 de enero de 2025, la Tasa Representativa del Mercado bajó 542.27 pesos.

Y, respecto al inicio del 2026, el cambio fue de 78.49 pesos, que significan un 2.09%.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado esta semana

Hasta el momento, la Tasa Representativa del Mercado no ha sobrepasado los 3.700 pesos, aunque ha comenzado a acercarse.

Los cambios desde el lunes hasta este miércoles han sido los siguientes: