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Dólar hoy en Colombia, 30 de octubre: precio da un giro y sorprende al mercado

Conozca el precio del dólar hoy en Colombia, viernes 30 de octubre de 2026. La divisa registró un nuevo aumento y así quedó la cotización oficial.

Dólar frenó su caída en Colombia y volvió a subir: así cerró este 6 de octubre
Foto: diseñado por Magnific.

Sebastián Montañez

octubre 30 de 2026
09:20 a. m.
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El dólar en Colombia inició este viernes 30 de octubre de 2026 con un ligero aumento en su valor oficial.

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La divisa ganó terreno frente a la jornada anterior, pero continúa por debajo de los niveles registrados hace un mes y al comienzo del año.

¿A cómo está el dólar hoy, 30 de octubre de 2026?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este viernes quedó en 3.166,91 pesos por dólar.

Esto significa que subió 4,56 pesos, equivalentes al 0,14 %, frente al jueves 29 de octubre, cuando se ubicó en 3.162,35 pesos.

El incremento es moderado y no cambia la tendencia que ha mostrado la moneda estadounidense durante períodos más amplios.

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En comparación con el viernes de la semana pasada, el dólar registra una disminución de 18,10 pesos, es decir, del 0,57 %.

La diferencia es más marcada frente al 30 de septiembre: desde entonces, la cotización ha caído 174,32 pesos, lo que representa una reducción del 5,22 %.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

Al comparar la TRM actual con la registrada al comenzar el año, el dólar acumula una caída de 590,17 pesos, equivalente al 15,71 %. Frente al mismo día de 2025, la reducción es de 718,38 pesos, un 18,49 %.

Estas variaciones son relevantes para quienes realizan compras en páginas internacionales, reciben pagos del exterior o tienen obligaciones en dólares. Sin embargo, el efecto sobre cada persona depende de la fecha de la operación y de las condiciones de su entidad financiera.

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También conviene recordar que la TRM no es necesariamente el precio de las casas de cambio. Los establecimientos pueden manejar valores diferentes para comprar y vender divisas, por lo que es recomendable consultar sus tarifas antes de hacer una transacción.

Por ahora, el dato muestra un repunte diario, pero también confirma que el dólar se mantiene más barato que hace un año.

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