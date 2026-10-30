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Cambio repentino en el precio del dólar: así cerró hoy 30 de octubre de 2026

Descubra cómo cerró exactamente el precio del dólar en Colombia hoy 30 de octubre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 30 de 2026
02:32 p. m.
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El precio del dólar en Colombia abrió este 30 de octubre de 2026 en 3.170,500 pesos, según los datos del Banco de la República.

Sin embargo, sobre las 10:50 de la mañana comenzó a repuntar significativamente y cerró con tendencia al alza.

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En la gráfica del Banco de la República quedó registrado que el dólar cerró este 30 de octubre de 2026 exactamente en 3.194,000 pesos.

Es así como, realizando el balance con el precio de apertura, el aumento fue de 23,5 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado quedó en 3.183,403 pesos y la Tasa Representativa del Mercado llegó a 3.166,91 pesos, subiendo 4,56 pesos respecto a la de la jornada anterior.

¿Cómo fue cambiando la Tasa Representativa del Mercado del dólar a lo largo de la semana?

Durante esta última semana de octubre, la Tasa Representativa del Mercado tuvo subidas y bajadas, pero no llegó a tocar la barrera de los 3.200 pesos.

Las variaciones fueron las siguientes:

  • Lunes 26 de octubre de 2026: 3.158,43 pesos.
  • Martes 27 de octubre de 2026: 3.157,94 pesos.
  • Miércoles 28 de octubre de 2026: 3.148,02 pesos.
  • Jueves 29 de octubre de 2026: 3.162,35 pesos.
  • Viernes 30 de octubre de 2026: 3.166,91 pesos.

Esto han planteado los expertos tras los cambios más recientes del dólar

"Esta es una de las semanas más cargadas del año. En Estados Unidos, el FOMC del miércoles fue el evento central, con una pausa prácticamente descontada, pero con el comunicado y la rueda de prensa como verdadero foco del mercado", expresó Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

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"El jueves concentró el PCE subyacente de septiembre y la primera estimación del PIB Q3, que podrían mover significativamente las expectativas para diciembre. Además, a nivel local, este viernes el Banco de la República entrega su decisión de tasas junto a los datos de desempleo de Colombia", añadió.

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