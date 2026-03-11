Dólar sorprendió con fuerte subida al cierre de este 3 de noviembre: así quedó su precio

El dólar en Colombia terminó la jornada de este martes 3 de noviembre de 2026 con una subida en su cotización, luego de registrar varios movimientos durante las operaciones del mercado cambiario.

La divisa estadounidense cerró en $3.237,14, ubicándose por encima de la tasa oficial del día.

La moneda presentó una diferencia de $54,15 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida en $3.182,99. Este comportamiento marcó un nuevo movimiento al alza del dólar, aunque su valor continúa por debajo de los niveles registrados al comenzar el año.

¿En cuánto cerró el dólar hoy, 3 de noviembre de 2026?

Durante la jornada, el dólar registró un precio mínimo de $3.216,50 y alcanzó un máximo de $3.255, lo que refleja las variaciones que tuvo la divisa a lo largo de las negociaciones.

De acuerdo con el balance del mercado, se realizaron 1.210 transacciones por un valor aproximado de 1.054 millones de dólares.

Aunque el precio de cierre superó la TRM vigente, es importante aclarar que esta última permaneció sin cambios frente al lunes 2 de noviembre, cuando también se ubicó en $3.182,99.

La TRM sirve como referencia para distintas operaciones financieras, mientras que la cotización del mercado refleja los precios negociados durante cada jornada.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia durante 2026?

Pese al incremento registrado este martes, el dólar mantiene una tendencia de descenso cuando se compara con otros periodos del año.

Frente al mismo día de la semana anterior, la TRM aumentó un 0,79%, equivalente a $25,05. Sin embargo, respecto al mes anterior, presentó una reducción del 2,76%, es decir, $90,50.

La diferencia es todavía más significativa al revisar su comportamiento anual: desde comienzos de 2026, la TRM ha disminuido un 15,28%, equivalente a $574,09.

En comparación con el 3 de noviembre de 2025, la reducción alcanza el 17,54 %, correspondiente a $677,13.