Dólar subió en Colombia y al cierre de este 4 de mayo presentó precio no visto hace días

El dólar volvió a moverse con fuerza en el mercado colombiano este lunes 4 de mayo, en una jornada marcada por el aumento en la demanda de la divisa y un volumen de negociación relevante.

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La moneda estadounidense cerró al alza, reflejando presiones externas y movimientos propios del mercado local que influyeron en su comportamiento durante el día.

Dólar en Colombia HOY: así terminó la jornada del 4 de mayo

La divisa en Colombia cerró en $3.707,72, lo que representa una subida de $70,21 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.637,51. Durante la sesión, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.674 y un máximo de $3.730,74, mostrando una volatilidad moderada.

En total, se registraron 1.935 transacciones por un monto cercano a US$1.586 millones, lo que evidencia una jornada activa en el mercado cambiario colombiano. Este comportamiento sugiere un mayor interés por la divisa, en medio de factores internacionales como la fortaleza global del dólar y la cautela de los inversionistas.

Comportamiento del dólar frente a otros periodos

El precio del dólar en Colombia para este lunes 4 de mayo de 2026 se mantuvo en el mismo nivel frente al día anterior, aunque presenta variaciones importantes en otros horizontes de tiempo.

Frente a la semana pasada, la moneda registró un aumento del 2,43%, equivalente a 86,34 pesos, lo que confirma una tendencia reciente al alza. Sin embargo, al comparar con el mes anterior, el dólar muestra una leve caída del 1,04% (38,3 pesos).

En lo corrido del año, la divisa acumula una reducción del 3,18%, es decir, 119,57 pesos menos. Aún más significativo es el dato interanual: frente al mismo día de 2025, el dólar ha caído un 14,29%, lo que representa una disminución de 606,29 pesos.

Así las cosas y en ese contexto, aunque la jornada de hoy estuvo marcada por un repunte, el dólar mantiene una tendencia más baja si se analiza en plazos más amplios, reflejando cambios en la dinámica económica tanto local como internacional.