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VIDEO de la trifulca en Transmilenio por un pasaje: son 600.000 colados al día

Transmilenio registra en lo que va del año más de 180 agresiones a vigilantes por intentos de evitar colados en Bogotá.

Noticias RCN

junio 24 de 2026
08:32 a. m.
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La violencia contra funcionarios de Transmilenio y la evasión del pasaje se ha convertido en un problema creciente en Bogotá.

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En lo que va 2026 el sistema de transporte lleva 180 agresiones registradas contra vigilantes que intentan hacer cumplir las normas de uso.

Los incidentes ocurren principalmente cuando el personal de seguridad trata de evitar el ingreso de colados.

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Así fue la pelea de colado con funcionarios de Transmilenio

El incidente más reciente ocurrió en la estación de la Calle 76, donde vigilantes trataron de detener a usuarios que intentaban ingresar sin pagar. La situación escaló hasta convertirse en una violenta pelea entre los funcionarios y los infractores, situación que quedó grabada en video.

Natalia Tinjacá, directora técnica de seguridad de Transmilenio, entregó un balance de los hechos de violencia contra funcionarios que tratan de hacer cumplir las normas:

A la fecha hemos tenido más de 180 agresiones a vigilantes, lo cual es inaceptable porque son servidores públicos que están prestando un servicio (…) Nuestro llamado es a que se pague el pasaje, no solo porque es un tema de afectación a nuestro sistema en materia de recaudo, sino también porque estamos previniendo lesiones y muertes innecesarias.

Las autoridades advierten que este tipo de conductas contra un funcionario de Transmilenio constituye agresión a servidor público, un delito que está penalizado por la ley y que tiene consecuencias jurídicas importantes para los infractores.

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En Transmilenio el 15% de los usuarios son colados

De acuerdo con las cifras que registra Transmilenio, el 15% de los cuatro millones de usuarios diarios no pagan el pasaje, lo que representa aproximadamente 600.000 personas cada día.

Esta situación no solo genera pérdidas económicas significativas al sistema, sino que también desencadena confrontaciones violentas entre usuarios, infractores y el personal de seguridad.

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