Dólar tuvo nuevo repunte en Colombia: así se cotiza HOY martes 9 de diciembre
La divisa extranjera tuvo un importante aumento en el inicio de la jornada de este martes.
Noticias RCN
08:00 a. m.
El precio del dólar estadounidense en Colombia continúa mostrando una tendencia al alza, aunque con movimientos de volatilidad intradía, al comenzar la segunda semana de diciembre.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para el día se sitúa en un valor que refleja las presiones recientes del mercado, cerrando la jornada anterior con una cotización de referencia en torno a los $3.837,80 pesos colombianos por dólar.
Durante la apertura de este 9 de diciembre, la divisa norteamericana ha mostrado ligeras fluctuaciones, operando por debajo de su valor de apertura pero manteniéndose en un rango firme. El nivel general sigue siendo elevado en comparación con los mínimos registrados a principios del mes, lo que mantiene en alerta a los analistas y a los agentes económicos.
Así se ha comportado el dólar durante los últimos días en Colombia
La dinámica actual del dólar en el mercado colombiano, que ha visto una oscilación entre los $3.685 y los $3.887 en lo que va de diciembre, obedece a una combinación de factores internacionales y domésticos.
Durante la semana anterior, el dólar comenzó a escalar nuevamente, superando las pérdidas y consolidándose en una senda alcista. Este movimiento de corrección ha significado un repunte cercano al 1.8% en la última semana, llevando la cotización de nuevo a la zona de resistencia.
- Martes 9 de Diciembre 2025 - 3,830.02 COP
- Lunes 8 de Diciembre 2025 - 3,830.02 COP
- Domingo 7 de Diciembre 2025 - 3,830.02 COP
- Sábado 6 de Diciembre 2025 - 3,830.02 COP
- Viernes 5 de Diciembre 2025 - 3,757.92 COP
- Jueves 4 de Diciembre 2025 - 3,780.80 COP
- Miércoles 3 de Diciembre 2025 - 3,817.66 COP
Precio del dólar para la compra y venta en casas de cambio
En promedio, las casas de cambio en Colombia compran dólares a $ 3,710 Pesos Colombianos y lo venden en $ 3,840 Pesos Colombianos.
- Bogotá D.C. - $ 3,720 - $ 3,860
- Medellín - $ 3,680 - $ 3,830
- Cali - $ 3,750 - $ 3,860
- Cartagena - $ 3,750 - $ 3,980
- Cúcuta - $ 3,700 - $ 3,760
- Pereira - $ 3,730 - $ 3,800
*El precio de la izquierda es el valor para la compra y el de la derecha es el de venta.