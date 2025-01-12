Estados Unidos cobrará 45 dólares a viajeros que incumplan con rigurosa norma desde febrero 2026

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha anunciado una nueva y significativa medida que impactará directamente a los viajeros aéreos nacionales y podría generar considerables demoras en los puntos de control de seguridad.

A partir del próximo mes de febrero, toda persona mayor de 18 años que se presente en los aeropuertos sin una identificación conforme a la Ley Real ID o un pasaporte vigente, deberá abonar una tarifa de $45 dólares para someterse a un proceso alternativo de verificación de identidad.

Esta tarifa, que inicialmente se había propuesto en un monto menor, busca cubrir los costos administrativos y tecnológicos del sistema de verificación conocido como TSA Confirm.ID. El objetivo principal, según la agencia federal, es garantizar que el gasto de la gestión de identidad recaiga sobre el viajero que incumple el requisito de identificación estándar, y no sobre el contribuyente general.

¿Quiénes deben portar este documento?

La implementación de este cobro se da en el contexto de la plena vigencia de la Ley Real ID, una normativa federal aprobada en 2005 como respuesta directa a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Esta ley establece estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados, convirtiéndolas en el documento obligatorio para abordar vuelos comerciales dentro del país y para ingresar a ciertas instalaciones federales.

Aunque la entrada en vigor de la ley se pospuso en diversas ocasiones, finalmente se hizo efectiva en mayo pasado. A pesar de los amplios avisos gubernamentales, la TSA estima que un 6% de los pasajeros aún no han obtenido la Real ID —identificable por una estrella en la esquina superior derecha—, o no portan un pasaporte u otro documento aceptado, como las credenciales militares federales.

Es este 6% de viajeros el que se verá afectado por la nueva tarifa y el proceso de verificación adicional.

Consecuencias de incumplir con este documento

El sistema alternativo, TSA Confirm.ID, está diseñado para permitir a estos viajeros no identificados con documentos compatibles verificar su identidad a través de la presentación de documentos de respaldo y un riguroso proceso que incluye la validación de datos personales.

Este proceso, aunque posibilita el acceso al vuelo, implica una espera que la TSA estima entre 10 y 15 minutos en promedio, pero que podría extenderse hasta 30 minutos o más en casos excepcionales, especialmente en aeropuertos de alto tráfico.

La tarifa de $45 dólares cubre el uso de este sistema alternativo durante un periodo limitado de diez días consecutivos a partir del primer vuelo registrado. La TSA ha anunciado que se habilitará un portal web en el que los usuarios podrán realizar el pago y obtener un recibo, denominado Confirm.ID, que deberán presentar en el filtro de seguridad.

Para aquellos que lleguen al aeropuerto sin haber completado el proceso en línea, se habilitarán puntos de información y pago, aunque la agencia advierte que esto acentuará las demoras.