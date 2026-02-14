CANAL RCN
Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 14 de febrero de 2026

¡Se siguen conociendo quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 14 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

febrero 14 de 2026
09:10 p. m.
El sorteo nocturno del Super Astro Luna del sábado 14 de febrero de 2026 volvió a mover la expectativa entre los apostadores que prefieren esta modalidad de cierre de jornada.

Como es costumbre, durante la noche se concentró la atención de quienes siguen este juego de azar que mezcla cifras y signos zodiacales en una sola apuesta.

A diferencia de otros sorteos tradicionales, esta dinámica mantiene un público fiel que no solo juega por el número, sino también por afinidad astrológica.

Muchos participantes eligen combinaciones asociadas a fechas especiales, recuerdos personales o secuencias que vienen siguiendo desde semanas atrás. La edición de esta fecha coincidió con un fin de semana de alto movimiento en ventas, lo que incrementó la conversación entre jugadores frecuentes.

¿Quiénes fueron los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 14 de febrero de 2026

En la edición de este sábado 14 de febrero de 2026, se informó que el número ganador fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora en esta ocasión fue XXXX.

Quienes lograron coincidencia total —cuatro cifras exactas más signo correcto— entran en la categoría de pago máximo. Además, recuerde que también existen rangos de premio para aciertos parciales.

Recomendaciones para verificar y reclamar el premio del Super Astro Luna

Una vez conocido el resultado, se recomienda a los jugadores revisar con calma su comprobante. Es importante confirmar no solo los números, sino el orden exacto en que fueron jugados y el signo seleccionado.

Los premios pueden reclamarse en puntos autorizados presentando el tiquete físico en buen estado o el registro digital válido. Para montos mayores, normalmente se solicita documentación adicional y un proceso de validación más detallado.

Tenga presente que el siguiente sorteo será el 15 de febrero de 2026, pero a las 8:30 de la tarde.

 

