Dólar tuvo bajón clave en Colombia: así cerró la jornada HOY miércoles 3 de diciembre

El mercado colombiano experimentó un nuevo descenso en el precio del dólar estadounidense, cerrando la jornada de este miércoles 3 de diciembre de 2025 a la baja.

La divisa, que ha mostrado una volatilidad constante en el último trimestre del año, finalizó sus operaciones en un nivel de $3.780 pesos colombianos, lo que representa una ligera corrección a la baja frente al cierre del martes, que se ubicó en $3.808,50.

Aunque la variación porcentual es modesta, el movimiento retoma el sesgo de apreciación que el peso colombiano había mostrado a finales de noviembre, interrumpiendo un breve repunte alcista de la moneda norteamericana a inicios de la semana.

El dólar cerró la jornada a la baja en $3.780,82, lo que representó un descenso de $36,84 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubicó en $3.817,66.

Así se ha comportado el dólar durante los últimos días

La divisa extranjera ha mantenido un pulso constante en los últimos días, reflejando una fuerte tendencia de apreciación del peso que ha sido predominante en el cierre de noviembre y que se ha extendido hasta este inicio de diciembre de 2025.

Sin embargo, este camino a la baja no ha sido lineal, sino que ha estado marcado por la volatilidad intradiaria, un factor clave para los inversionistas.

Tras haber tocado mínimos cercanos a los $3.730 pesos a finales de noviembre (niveles no vistos en mucho tiempo), el dólar reaccionó con un ligero rebote en el inicio de la semana.

El lunes y el martes (1 y 2 de diciembre) vieron una recuperación de la divisa, ubicando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) por encima de los $3.808 pesos, un movimiento de corrección natural tras una caída tan pronunciada.

Martes 2 de Diciembre 2025: 3.817 COP

Lunes 1 de Diciembre 2025: 3,744 COP

Domingo 30 de Noviembre 2025: 3,744.43 COP

Sábado 29 de Noviembre 2025: 3,744.43 COP

Viernes 28 de Noviembre 2025: 3,773.60 COP

*Vale recordar que estos precios se dan de acuerdo a la apertura de cada jornada.

Precio del dólar en casas de cambio para venta y compra

El precio del dólar en las casas de cambio en Colombia varía constantemente y es diferente a la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) oficial. Para hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, los valores aproximados de referencia son:

Bogotá D.C. - $ 3,740 - $ 3,860

Medellín - $ 3,700 - $ 3,840

Cali - $ 3,720 - $ 3,890

Cartagena - $ 3,750 - $ 3,980

Cúcuta - $ 3,730 - $ 3,770

Pereira -$ 3,730 - $ 3,800

*El valor de la izquierda es para la compra, mientras que el valor de la derecha es para la venta