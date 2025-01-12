Dólar tuvo repunte importante en Colombia: así cerró su valor en el inicio de diciembre 2025

La divisa estadounidense cerró el primer día de diciembre de 2025 con una significativa valorización frente al peso colombiano, interrumpiendo una racha de leves descensos y encendiendo las alarmas en el mercado local.

Tras una jornada de alta volatilidad, el dólar se cotizó al cierre de las operaciones en el mercado interbancario en $3.810,15, lo que representa un aumento considerable respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que regía para la jornada.

Este movimiento alcista se produce justo en el inicio de un mes tradicionalmente dinámico para la economía colombiana, marcado por el incremento de las remesas, el pago de primas y el aumento de las transacciones comerciales de fin de año.

Sin embargo, factores externos y la incertidumbre local han pesado más en la balanza, impulsando al 'billete verde' a recuperar terreno perdido durante las últimas semanas.

Así se ha comportado el dólar durante los últimos días

El aumento de más de 76 pesos entre el precio de apertura y el cierre marca una de las mayores subidas intradiarias del último mes, confirmando que la divisa tiene aún margen para sorpresas a pesar de la tendencia bajista moderada observada en los últimos 60 días.

La divisa había mostrado una tendencia a la baja o de estabilización, cotizando en un rango entre el mínimo de los últimos meses (cercano a los $3.707 el 13 de noviembre) y niveles moderados, por debajo de los $3.800. Por ejemplo, la TRM de ayer, 30 de noviembre, fue de $3.733,68.

En el balance de la última semana, se había mantenido una estabilidad relativa, e incluso con un ligero descenso total (alrededor del 0,737% en comparación con hace 7 días, antes del repunte de hoy).

Lunes 1 de Diciembre 2025 - 3,744.43 COP

Domingo 30 de Noviembre 2025 - 3,744.43 COP

Sábado 29 de Noviembre 2025 -3,744.43 COP

Viernes 28 de Noviembre 2025 - 3,773.60 COP

Jueves 27 de Noviembre 2025 - 3,773.60 COP

Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 3,806.16 COP

Cabe recordar que estos valores son de acuerdo a la apertura de la moneda en cada uno de sus días, es decir, durante estos, la divisa presentó variaciones importantes.