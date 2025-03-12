Concierto de J Balvin en Medellín generó un impacto económico de 3.2 millones de dólares

Colombia atraviesa por la llamada “época dorada” para la realización de conciertos ya que cada vez más el país cuenta con escenarios de alta categoría que poseen la capacidad de ofrecer shows de talla internacional con estructuras, formatos y montajes nunca vistos.

No obstante, el impacto de estos conciertos trasciende de la industria musical ya que la economía de las ciudades también se ha visto beneficiada ya que distintos sectores como el hotelero, comercio, transporte, entre otros, obtienen amplias ganancias en el marco de estos espectáculos.

Impacto económico del concierto de J Balvin

Según el Centro de Estudios Económicos ANIF, el más reciente concierto de J Balvin en Medellín movilizó a más de 40 mil personas por lo que con dicha cifra se logró generar un impacto trascendental al impulsar el turismo local con un impacto económico sin precedentes.

Por esto, el Sistema de Inteligencia Turística de Medellín reveló que este titánico show habría generado un impacto en la economía de 3,2 millones de dólares. Por supuesto, dicha cifra deja ver el gran movimiento que genera la música y su contundente injerencia de la cultura musical que cada día toma fuerza en el país.

Regreso triunfal de Balvin a los escenarios

No cabe duda de que J Balvin logró hacer historia con uno de los shows más memorables para el país, pues su arriesgada apuesta de hacer un concierto de aproximadamente siete horas, con más de veinte invitados y una tarima 360 que se ubicó en toda la mitad del Atanasio Girardot, hizo del 29 de noviembre de 2025 una de las noches inolvidables para la música colombiana.

Su show también contó con un festival en donde los fanáticos pudieron disfrutar de distintas zonas para tomarse fotografías, posar junto al primer carro del artista, adquirir los productos de su exitosa colección de ropa, entre otras actividades que dejaron la huella de Balvin sobre su ciudad natal.

No cabe duda de que José Osorio logró dejar a Medellín en el mapa una vez más y que su título del artista colombiano más exitoso del siglo XXI, según Billboard, lo lleva bien puesto ante el mundo entero.