Dólar hoy en Colombia 12 de agosto de 2025: así abrió este martes

El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este martes 12 de agosto de 2025 con una tendencia a la baja, ubicándose en $4.012,51 durante la apertura.

Esto representa una disminución de $33,36 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente, que se fijó en $4.045,87.

A pesar de esta caída inicial, la divisa estadounidense sigue mostrando un comportamiento mixto en comparación con días y meses anteriores. Frente al día anterior, el dólar subió $11,13 (0,28 %), mientras que en el último mes presenta un incremento del 1,05 %, equivalente a $41,97.

Comportamiento reciente del dólar en Colombia

En términos anuales, la TRM muestra una disminución del 0,46 % (18,64 pesos) frente al mismo día de 2024, y una caída más marcada del 8,24 % (363,28 pesos) en lo que va de 2025.

Sin embargo, frente a la misma fecha del mes pasado, el dólar registra un leve aumento, lo que refleja la volatilidad del mercado cambiario.

Durante la sesión, la divisa registró un precio mínimo de $4.025 y un máximo de $4.071, con operaciones que sumaron un total de US$889 millones. Este comportamiento se da en medio de un panorama internacional marcado por las tensiones comerciales y las decisiones de política monetaria en Estados Unidos.

Factores internacionales que influyen en la divisa

Analistas señalan que, si bien el dólar inició la jornada con una leve corrección a la baja, el mercado sigue atento a las señales de la Reserva Federal (Fed).

En este escenario, cualquier ajuste en las tasas de interés o cambios en el comercio internacional podrían mover nuevamente la cotización de la divisa en Colombia en los próximos días.