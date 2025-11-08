Salario mínimo en Venezuela alcanzó niveles históricos: esto es lo que equivale en dólares

La grave situación económica de Venezuela ha alcanzado un nuevo punto crítico, con el salario mínimo oficial cayendo a un umbral sin precedentes de apenas un dólar mensual. Esta cifra, basada en el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), ha generado una ola de críticas y preocupaciones sobre el bienestar de la población, exacerbando la ya precaria situación social.

El salario mínimo en el país latinoamericano se ha mantenido en 130 bolívares desde marzo de 2022. En ese momento, la suma equivalía a unos 30 dólares. Sin embargo, debido a la acelerada devaluación de la moneda nacional, su valor real se ha desintegrado, llegando a simbolizar apenas un dólar en el mercado de divisas.

Esta drástica reducción del poder adquisitivo ha sido calificada como el “umbral del infierno” por figuras de la política.

Esto equivale el salario mínimo en dólares estadounidenses

Al realizar la conversión con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que actualmente se sitúa en aproximadamente 130,95 bolívares por dólar, el salario mínimo en Venezuela equivale a alrededor de un dólar estadounidense (USD) por mes.

Ante la crisis del salario mínimo, el gobierno venezolano ha implementado una estrategia de bonos para complementar los ingresos de los empleados públicos, llegando a sumar hasta 160 dólares adicionales.

Estos bonos incluyen un bono de alimentación de 40 dólares y el "ingreso de guerra económica" de 120 dólares, que se pagan a la tasa de cambio oficial. A pesar de que estos bonos aumentan el ingreso nominal de los trabajadores, no son considerados salario base, lo que significa que no se utilizan para el cálculo de beneficios laborales como vacaciones, liquidaciones o utilidades.

Países con el salario mínimo más bajo del mundo

Venezuela: Con una economía marcada por la hiperinflación y la devaluación constante, el salario mínimo oficial se sitúa en 130 bolívares. Al convertirlo al tipo de cambio oficial, esto equivale a aproximadamente un dólar estadounidense (USD) al mes.

Burundi: Este país africano suele aparecer en los primeros puestos de los rankings de salarios más bajos. Algunas fuentes lo señalan con un salario mínimo de alrededor de 1,34 USD al mes

Georgia: El salario mínimo en Georgia es de 20 GEL, lo que equivale a unos 7,20 USD mensuales, una cifra que no se ha actualizado en décadas.