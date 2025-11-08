CANAL RCN
Salario mínimo en Venezuela alcanzó niveles históricos: esto es lo que equivale en dólares

El valor de este salario equivale para cubrir el 1 % del valor de la canasta básica alimentaria.

Salario mínimo en Venezuela
Foto: freepik

agosto 11 de 2025
06:23 p. m.
La grave situación económica de Venezuela ha alcanzado un nuevo punto crítico, con el salario mínimo oficial cayendo a un umbral sin precedentes de apenas un dólar mensual. Esta cifra, basada en el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), ha generado una ola de críticas y preocupaciones sobre el bienestar de la población, exacerbando la ya precaria situación social.

El salario mínimo en el país latinoamericano se ha mantenido en 130 bolívares desde marzo de 2022. En ese momento, la suma equivalía a unos 30 dólares. Sin embargo, debido a la acelerada devaluación de la moneda nacional, su valor real se ha desintegrado, llegando a simbolizar apenas un dólar en el mercado de divisas.

Esta drástica reducción del poder adquisitivo ha sido calificada como el “umbral del infierno” por figuras de la política.

Esto equivale el salario mínimo en dólares estadounidenses

Al realizar la conversión con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que actualmente se sitúa en aproximadamente 130,95 bolívares por dólar, el salario mínimo en Venezuela equivale a alrededor de un dólar estadounidense (USD) por mes.

Ante la crisis del salario mínimo, el gobierno venezolano ha implementado una estrategia de bonos para complementar los ingresos de los empleados públicos, llegando a sumar hasta 160 dólares adicionales.

Estos bonos incluyen un bono de alimentación de 40 dólares y el "ingreso de guerra económica" de 120 dólares, que se pagan a la tasa de cambio oficial. A pesar de que estos bonos aumentan el ingreso nominal de los trabajadores, no son considerados salario base, lo que significa que no se utilizan para el cálculo de beneficios laborales como vacaciones, liquidaciones o utilidades.

Países con el salario mínimo más bajo del mundo

  • Venezuela: Con una economía marcada por la hiperinflación y la devaluación constante, el salario mínimo oficial se sitúa en 130 bolívares. Al convertirlo al tipo de cambio oficial, esto equivale a aproximadamente un dólar estadounidense (USD) al mes.
  • Burundi: Este país africano suele aparecer en los primeros puestos de los rankings de salarios más bajos. Algunas fuentes lo señalan con un salario mínimo de alrededor de 1,34 USD al mes
  • Georgia: El salario mínimo en Georgia es de 20 GEL, lo que equivale a unos 7,20 USD mensuales, una cifra que no se ha actualizado en décadas.
  • Cuba: El salario mínimo en Cuba se sitúa en 2.100 pesos cubanos, lo que equivale a unos 88 USD al mes
  • Tanzania: En este país, el salario mínimo varía según el sector de la industria, pero se estima que su promedio mensual ronda los 24 USD.
  • Kirguistán: El salario mínimo exigido por el gobierno es de unos 28 USD al mes.
  • Gambia: Con un salario mínimo mensual equivalente a unos 23 USD, Gambia también se encuentra entre los países con los ingresos más bajos.
