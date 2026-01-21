CANAL RCN
Economía

Precio del dólar hoy en Colombia: así abrió la divisa este 21 de enero tras nueva caída

El dólar hoy en Colombia abrió a la baja este 21 de enero y confirmó otra caída frente a la TRM. Conozca el precio, el comportamiento de la divisa y las claves del mercado.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 21 de 2026
08:22 a. m.
El precio del dólar en Colombia hoy, miércoles 21 de enero, inició la jornada con tendencia a la baja, en medio de un contexto internacional marcado por nuevas tensiones políticas y advertencias desde Europa sobre el comercio global.

¿Cómo abrió el precio del dólar en Colombia hoy?

En el mercado local, el dólar abrió la jornada en $3.671, lo que representó una caída de $11,97 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy fue fijada en $3.682,97.

Durante los primeros minutos de negociación, hacia las 8:05 a. m., la divisa alcanzó un mínimo de $3.660 y un máximo de $3.671, con apenas tres transacciones registradas, reflejando una apertura cautelosa.

Este comportamiento se suma a la tendencia de corrección que ha mostrado el dólar en las últimas semanas, impulsada por expectativas de menor presión inflacionaria y un entorno internacional más estable, al menos en el corto plazo.

La TRM del 21 de enero y su comparación histórica

La cotización oficial del dólar en Colombia para hoy, 21 de enero de 2026, quedó establecida en $3.682,97, lo que significó una baja de $17,08, equivalente a un descenso del 0,46 % frente al día anterior.

En comparación con el inicio del año, la divisa acumula una caída del 1,97 % (74,11 pesos).

Además, frente al mismo día del año anterior, el dólar registra una reducción significativa del 15,22 %, es decir, 661,3 pesos menos, mientras que frente al mismo día del mes anterior se redujo un 3,53 % (134,96 pesos).

No obstante, respecto a la semana pasada, mostró un leve aumento del 0,54 %.

Este panorama confirma que, pese a las tensiones globales, el dólar sigue mostrando debilidad en el mercado colombiano.

