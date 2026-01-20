CANAL RCN
¡Sorprendente cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 20 de enero de 2026!

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 20 de enero de 2026.

Foto: Freepik.

enero 20 de 2026
02:24 p. m.
En la mañana de este 20 de enero de 2025, el dólar en Colombia abrió con una Tasa Representativa del Mercado de 3.700,05 pesos. Eso significa que, en comparación al día anterior (19 de enero de 2025), se mantuvo en el mismo nivel.

Sin embargo, a lo largo de esta nueva jornada, la divisa estadounidense tuvo cambios y cerró con tendencia a la baja.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 20 de enero de 2026

De acuerdo con la gráfica del Banco de la República, el dólar cerró en 3.673,000 pesos. Por lo tanto, respecto a la Tasa Representativa del Mercado, hubo un descenso de 27,05 pesos.

Además, el Banco de la República informó que la Tasa Promedio del Mercado se ubicó en 3.683,319 pesos.

En medio de ese panorama, las tarifas que se han identificado en las casas de cambio para compra y venta de dólares son las siguientes:

  • Bogotá: 3.680 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.810 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

Recientemente, la Tasa Representativa del Mercado del dólar ha bajado y superado la barrera de los 3.700 pesos.

Los últimos cambios han sido los siguientes:

  • Jueves 15 de enero de 2026: 3.655,16 pesos.
  • Viernes 16 de enero de 2026: 3.687,32 pesos.
  • Sábado 17 de enero de 2026: 3.700,05 pesos.
  • Domingo 18 de enero de 2026: 3.700,05 pesos.
  • Lunes 19 de enero de 2026: 3.700,05 pesos.
  • Martes 20 de enero de 2026: 3.700,05 pesos.

 

 

