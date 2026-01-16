Precio del dólar repuntó hoy en Colombia: así cerró este viernes 16 de enero de 2026

El precio del dólar en Colombia volvió a moverse este viernes 16 de enero de 2026, cerrando la jornada al alza luego de una semana marcada por una alta oferta de divisas en el mercado cambiario.

Este comportamiento se dio, principalmente, por la emisión de deuda del Gobierno Nacional en busca de recursos, una estrategia que ha inyectado dólares al mercado y ha generado presiones a la baja en la tasa de cambio durante los últimos meses.

En apenas dos meses, el Gobierno ha emitido cerca de US$9.000 millones, recursos que han ido entrando de forma progresiva al mercado local y que han influido directamente en la dinámica del dólar frente al peso colombiano.

Así cerró el precio del dólar este viernes 16 de enero

La divisa estadounidense cerró la jornada en $3.700, lo que representó un aumento de $13 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este viernes se ubicó en $3.687,32.

Durante el día, el dólar registró un precio mínimo de $3.685 y un máximo de $3.715, reflejando una jornada con movimientos moderados.

En total, se realizaron 1.309 transacciones, con un monto negociado cercano a US$1.022 millones, lo que evidencia un mercado activo pese a la volatilidad reciente. Frente al cierre del día anterior, la cotización del dólar subió $32,16, equivalente a un aumento del 0,88 %.

Comportamiento del dólar frente a otros periodos

Al analizar el comportamiento del dólar en otros horizontes de tiempo, se observa que, aunque la divisa repuntó este viernes, mantiene una tendencia bajista en el mediano plazo. Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar disminuyó un 1,27 %, es decir, $47,35 menos.

En comparación con el mismo día del mes anterior, la reducción fue del 3,41 %, equivalente a $130,27. Desde el inicio de 2026, la moneda estadounidense ha caído un 1,86 %, lo que representa $69,76 menos.

Uno de los datos más relevantes es la comparación anual: frente al 16 de enero de 2025, la TRM cayó un 14,13 %, es decir, $606,79, confirmando un fortalecimiento significativo del peso colombiano en el último año, pese a los recientes repuntes del dólar.