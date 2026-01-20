Alivio para muchos por nueva caída del dólar en Colombia: así se cotiza hoy, 20 de enero

El dólar volvió a mostrar señales de debilidad en el mercado colombiano este martes 20 de enero, en una jornada marcada por una mayor oferta de divisas y por el peso que están tomando las remesas de los trabajadores en el exterior.

La moneda estadounidense abrió a la baja y se mantuvo estable durante las primeras horas de negociación, consolidando una tendencia que viene llamando la atención de analistas y de quienes siguen de cerca el comportamiento del tipo de cambio.

Así se movió el dólar este 20 de enero de 2026

En la apertura de la jornada, el dólar arrancó en $3.670, lo que representó una caída de $30,05 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este martes se ubicó en $3.700,05.

Hacia las 8:05 de la mañana, la divisa marcó un mínimo de $3.670 y un máximo en el mismo nivel, con apenas seis transacciones realizadas por US$1,5 millones.

La TRM del día se mantuvo inalterada frente a la jornada anterior, pero las comparaciones en otros periodos muestran un retroceso significativo. Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar bajó un 0,46%, equivalente a $17,04. En comparación con el mismo día del mes anterior, la caída fue del 3,09%, es decir, $117,88 menos.

¿Por qué volvió a caer el dólar?

El comportamiento del dólar también refleja una tendencia más amplia. Frente al inicio del año, la divisa ha bajado un 1,52%, lo que equivale a $57,03.

El dato más llamativo aparece al compararlo con el mismo día del año anterior, pues la reducción es del 14,83%, es decir, $644,22 menos.

Este panorama refuerza la idea de que las remesas se han convertido en un motor clave del ingreso de dólares al país, desplazando a otros flujos tradicionales.

Para importadores, viajeros y deudores en dólares, la caída representa un alivio, mientras que para exportadores sigue siendo un reto en términos de competitividad.