¡Nueva caída importante en el precio del dólar! Así abrió hoy 3 de julio de 2026 en Colombia

El precio del dólar en Colombia abrió este 3 de julio de 2026 exactamente en 3.348,00 pesos, según el Banco de la República.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado quedó en 3.357,82 pesos, bajando 45.53 pesos respecto a la del día anterior (2 de julio de 2026) y volviendo a alcanzar su nivel más bajo en más de seis años.

La última TRM similar, de acuerdo con el registro histórico del dólar, se había presentado el 6 de febrero de 2026, cuando reportó un precio de 3.355,44 pesos.

Precio del dólar hoy 3 de julio de 2026: estos son los datos más importantes

Este 3 de julio de 2026, la Tasa Representativa del Mercado tuvo una disminución de 75.89 pesos respecto al viernes de la semana anterior (26 de julio de 2026).

Tomando como referencia la TRM de hace un mes (3 de junio de 2026), el descenso fue de 204.18 pesos, que representan el 5.73 %.

Al revisar la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (3 de julio de 2025), el decrecimiento fue de 648.64 pesos, que equivalen al 16.19 %.

Asimismo, en comparación con la primera TRM del 2026, hubo una caída de 399.26 pesos, que significan un 10.63 %.

Así se están cotizando los dólares en las casas de cambio hoy 3 de julio de 2026

En promedio, las tarifas que han comenzado a estipular las casas de cambio en las primeras horas de este 3 de julio son las siguientes: