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El presidente Petro se reunió con el papa León XIV: ¿De qué hablaron?

El encuentro se llevó a cabo en el Vaticano.

El presidente Petro y el papa León XIV.
El presidente Petro y el papa León XIV. Foto: Presidencia.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
06:09 a. m.
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El presidente Gustavo Petro se encuentra en Italia y tuvo un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano.

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A través de los canales de Presidencia, se informó que hablaron acerca de la situación sociopolítica del país, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los desafíos del cambio climático.

Los temas que hablaron Petro y el papa

Este encuentro se dio a poco más de un mes para que concluya el gobierno de Petro. Además, se dio después de cumplirse más de un año desde que León XIV fue elegido en el cónclave como sucesor de Francisco.

Vatican News precisó que, tras el encuentro, el mandatario conversó con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el monseñor Daniel Pacho, subsecretario del Sector Multilateral de la Sección de Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

“Las conversaciones fueron cordiales. Se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Colombia”, informó la oficina de prensa. Petro y el papa centraron el diálogo en repercusiones en los conflictos, delincuencia organizada y el cambio climático.

¿Cuándo fue la última vez que el papa estuvo en Colombia?

En enero de 2024, el presidente Petro tuvo una reunión con Francisco. El encuentro duró aproximadamente 40 minutos y hubo intercambio de regalos: al mandatario le dieron un bajorelieve de bronce que representa dos manos que se estrechan con un telón de fondo. Francisco recibió un poncho artesanal y café.

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Cabe recordar que en mayo de 2025 y tras la elección como papa, ambos se reunieron. Petro fue, entonces, uno de los primeros mandatarios en sostener un encuentro con el pontífice.

La última vez que un pontífice pisó suelo colombiano fue en 2017 y lo hizo Francisco. Entre el 6 y 10 de septiembre, el papa visitó Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena.

Esta fue la tercera visita papal después de la de Pablo VI en 1968 y Juan Pablo II en 1986.

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