Empresa colombiana entra al top 10 mundial en certificación de blindaje

Una empresa colombiana acaba de marcar un hito en la industria del blindaje al convertirse en la primera de Latinoamérica en obtener la certificación NIJ 0101.07, el nuevo estándar internacional para prendas de protección balística.

Con este reconocimiento, la compañía también ingresó al grupo de las diez primeras empresas del mundo en acreditar esta exigente norma.

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Se trata de Miguel Caballero (MC Armor), firma especializada en la fabricación de ropa blindada y reconocida por desarrollar soluciones de protección utilizadas por mandatarios, equipos de seguridad y clientes de distintos países.

¿Qué significa la certificación NIJ 0101.07?

La certificación es otorgada por el National Institute of Justice (NIJ) de Estados Unidos, entidad considerada el principal referente mundial en estándares para equipos de protección balística.

La nueva norma NIJ 0101.07 reemplaza a la versión anterior e incorpora pruebas más exigentes para evaluar el desempeño de los materiales. Entre los cambios más importantes está la inclusión de un séptimo disparo de prueba realizado en un ángulo de 45 grados, diseñado para simular impactos más cercanos a situaciones reales.

Además, los paneles balísticos deben superar ensayos después de ser expuestos a condiciones extremas de temperatura, humedad y desgaste, con el fin de comprobar que mantienen su capacidad de protección incluso tras un uso prolongado.

El producto colombiano que obtuvo el reconocimiento

El producto certificado fue el MC-CORTEX-HG2, desarrollado para ofrecer el mayor nivel de protección contemplado por la norma frente a amenazas de arma corta de alta energía.

La certificación fue emitida por un organismo independiente y el producto ya hace parte de la lista oficial de equipos conformes del NIJ, un requisito que sirve como referencia para agencias gubernamentales, fuerzas de seguridad y organizaciones dedicadas a la protección en diferentes países.

"Con gran orgullo compartimos este logro. Estar entre los primeros diez del mundo y ser la primera empresa en Latinoamérica en obtener la certificación NIJ 0101.07 es el resultado directo de más de 35 años con una sola misión: salvar vidas", afirmó Miguel Caballero, CEO de MC Armor.

Con este reconocimiento, la compañía colombiana fortalece su presencia internacional y consolida al país como un referente regional en el desarrollo de tecnología para la protección personal.