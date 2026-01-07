Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles,1 de julio de 2026
Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 1 de julio.
Noticias RCN
09:30 p. m.
Las loterías de Manizales, Valle y Meta realizaron una nueva jornada de sorteos este miércoles 1 de julio de 2026, entregando millonarios premios a los apostadores en diferentes regiones del país.
Si compró un billete para alguno de estos sorteos, este es el momento de verificar los números ganadores y confirmar si la suerte estuvo de su lado.
Recuerde que los resultados oficiales son los publicados por cada lotería en sus respectivos canales y actas oficiales, por lo que siempre es recomendable validar la información antes de reclamar cualquier premio.
Resultados de la Lotería de Manizales 1 de julio
La Lotería de Manizales realizó una nueva edición de su tradicional sorteo de los miércoles, uno de los más esperados por los jugadores en Colombia, con un atractivo premio mayor y múltiples premios secos.
Premio mayor
- Número: XXXX
- Serie: XXX
Lotería del Valle
- Número ganador: XXXX
- Serie: XXX
Lotería del Meta
- Número ganador: XXXX
- Serie: XXX
Si alguno de sus números coincide con el premio mayor o con otras categorías de premiación, consulte los canales oficiales de cada lotería para conocer el proceso de reclamación y los documentos que deberá presentar.
Revise su billete y consulte los resultados oficiales
Las loterías de Manizales, Valle y Meta hacen parte de los sorteos tradicionales que se realizan cada semana y entregan premios de miles de millones de pesos, además de incentivos por aproximaciones, terminaciones y premios secos, dependiendo del plan de premios de cada entidad.
Si no resultó ganador en esta oportunidad, recuerde que estos sorteos se realizan semanalmente y ofrecen nuevas posibilidades de participar por importantes premios. Antes de desechar su billete, verifique cuidadosamente el número y la serie, ya que también podrían existir premios adicionales contemplados en cada plan de premios.
Esté atento a los próximos sorteos y consulte siempre los resultados oficiales para confirmar si su billete fue uno de los afortunados.