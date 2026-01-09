¿Cuánto costará la tecnomecánica para motos en 2026? Así serían los precios, según modelo

La motocicleta sigue siendo el principal medio de transporte en Colombia y, con el inicio de 2026, miles de conductores comienzan a preguntarse cuánto costará cumplir con uno de los trámites obligatorios más importantes como lo es la revisión tecnomecánica.

Este requisito no solo evita sanciones, sino que garantiza que la moto esté en condiciones seguras para circular por las vías del país.

La revisión tecnomecánica es una verificación obligatoria que evalúa el estado mecánico, estructural y ambiental del vehículo. En el caso de las motos, este procedimiento debe realizarse en un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizado y estar vigente para poder transitar sin inconvenientes.

¿Cuánto cuesta la tecnomecánica para motos en 2026?

El precio de la tecnomecánica en Colombia fue actualizado desde el 1 de enero de 2026 por varios CDA. Sin embargo, no hay todavía una publicación oficial de tarifas emitida directamente por una entidad estatal como la Superintendencia de Transporte o el Ministerio de Transporte.

Ante esto, para este año, las tarifas de las motocicletas registraron un aumento promedio del 6%, ajuste que responde a la actualización de costos operativos y regulatorios del sistema, según fuentes del sector.

En el valor final están incluidos el IVA del 19 %, el aporte al RUNT, el costo del sistema SICOV-INDRA, el recaudo bancario y la tarifa destinada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Por esta razón, el precio puede variar ligeramente entre CDA.

Según datos del sector automotor, estos serían los rangos de precios de la tecnomecánica para motos en 2026:

Motos de 0 a 2 años: entre $217.781 y $246.890

Motos de 3 a 7 años: entre $218.081 y $247.190

Motos de 8 a 16 años: entre $218.381 y $247.490

Motos de 17 años o más: entre $218.081 y $247.190.

El valor exacto depende del modelo, la marca, el año y el CDA donde se realice la revisión.

Multas y fechas clave que deben tener en cuenta los motociclistas

Circular sin la tecnomecánica vigente puede traer consecuencias costosas. La sanción por no tener este documento al día corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en 2026 equivale a $875.452, además de la posible inmovilización del vehículo.

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 2294 de 2023, las motocicletas deben realizar la revisión técnico-mecánica de forma anual a partir del segundo año contado desde la fecha de matrícula.