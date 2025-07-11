Cambios en la prima de diciembre en 2025 con la reforma laboral: ¿Quiénes recibirían más dinero?

La aprobación de la Ley 2466 de 2025, también conocida como la reforma laboral, ya está generando efectos para la prima de diciembre 2025.

Aunque su cálculo no sufrió modificaciones directas, los ajustes en recargos por trabajo en jornadas especiales podría impulsar que algunos trabajadores reciban un valor superior.

¿Por qué algunos trabajadores recibirían más?

La reforma establece que quienes laboren en días festivos o en horario nocturno verán un aumento en los recargos que integran el salario base, lo que se traduce en una prima mayor.

Cabe recordar que desde el pasado 1 de julio de 2025 el recargo por trabajo dominical y festivo subió del 75 % al 80 % sobre la hora ordinaria, con un cronograma que llegará al 100 % en 2027. Además, el horario nocturno se ajustó para iniciar desde las 7:00 p.m., ampliando el periodo de recargo.

Estos recargos adicionales se suman al salario base y son tenidos en cuenta al liquidar la prima de servicios de diciembre.

Por ejemplo, si una persona devenga $2.000.000 mensuales y recibe $200.000 de recargos mensuales por festivos, su salario base se incrementará para el cálculo de la prima, resultando en una liquidación mayor.

¿Quiénes se benefician y quiénes no?

No todos los trabajadores recibirían una prima más alta por la reforma. Solo aquellos con contrato laboral — sea del sector público, privado o servicio doméstico— y que hayan laborado en condiciones que generen los nuevos recargos verán el impacto.

En contraposición, quienes sean independientes, contratistas bajo prestación de servicios o aprendices no tienen derecho a prima de servicios y, por ende, no se ven beneficiados por este ajuste indirecto.

Sumado a esto, el pago del auxilio de transporte también trae novedades para quienes reciban más de dos salarios mínimos (salario mínimo vigente $1.423.500 + auxilio de transporte) podrán ser tenidos en cuenta.

Así las cosas, aunque la fórmula de la prima de servicios no sufrió modificación, los cambios en la Ley 2466 de 2025 generarían una prima más alta para quienes trabajaron festivos, noches o domingos en este semestre.