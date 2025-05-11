Trabajadores recibirán más dinero en la prima de diciembre: esto dice la reforma laboral

La llegada de diciembre trae consigo uno de los pagos más esperados por los trabajadores colombianos: la Prima de Servicios correspondiente al segundo semestre del año.

Si bien la esencia de esta prestación social se mantiene inalterable como un derecho fundamental, la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025, conocida como Reforma Laboral, sí genera un impacto significativo en el contexto salarial, especialmente para aquellos que laboran en jornadas especiales, lo cual, indirectamente, incide en el cálculo de futuras primas.

La Prima de Servicios es una obligación legal para todos los empleadores con trabajadores vinculados mediante un contrato laboral (a término fijo o indefinido), y equivale a 30 días de salario por año, dividido en dos pagos semestrales.

El plazo máximo para el pago de la cuota de fin de año se mantiene inmodificable: a más tardar el 20 de diciembre.

Así quedará la prima para diciembre con reforma laboral

El Artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1788 de 2016 siguen siendo el marco principal que rige esta prestación.

Por lo tanto, el pago de diciembre de 2025 se liquidará con la misma fórmula: la mitad del salario base del trabajador, incluyendo todas las sumas que constituyan salario (como el auxilio de transporte, horas extra, recargos y comisiones) y de forma proporcional al tiempo trabajado en el semestre.

Uno de los puntos clave de la reforma es el incremento gradual del recargo por trabajar en domingos y festivos. A partir del 1 de julio de 2025, el recargo pasó del 75% al 80% sobre la hora ordinaria. Este incremento seguirá su curso en 2026 (al 90%) hasta alcanzar el 100% en 2027.

Para el cálculo de la prima de diciembre de 2025, los trabajadores que hayan laborado en domingos o festivos entre julio y diciembre verán cómo el aumento de ese recargo al 80% impacta positivamente en el promedio salarial semestral que se utiliza como base para liquidar la prima. Un salario promedio más alto, por el concepto de recargos, resultará en una prima de servicios mayor.

Un trabajador que devenga $2.000.000 COP tiene derecho al auxilio de transporte, ya que su salario no supera los dos (2) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) de 2025 (que se estimó en $1.423.500 COP, por lo que dos SMLMV serían $2.847.000 COP).

Bajo este panorama, la prima que recibiría un trabajador que tenga este salario sería alrededor de 1.100.000, esto adicional a su salario.