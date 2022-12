Prima extralegal: ¿quiénes la reciben y cómo calcularla?

Con la temporada navideña llegan las primas. La de servicios es un derecho legal que tienen todos los trabajadores del país con un contrato, ya sea verbal o escrito, y el plazo máximo para entregarla es este 20 de diciembre. También está la extralegal, que no es obligación de los empleadores, pero tiende a darse como un incentivo, por un pacto colectivo o porque se estipuló al inicio de la relación laboral.

Cabe aclarar que el Código Sustantivo del Trabajo tiene dentro de su esquema lo mínimo a lo que un empleado debe aspirar: el salario, las cesantías, los intereses, la prima de servicios, las vacaciones y la cotización a la seguridad social. De ahí en adelante, las empresas deciden cómo incentivar a las personas para trabajar en sus negocios, con primas extralegales que las haga más atractivas.

¿Quiénes tienen derecho a la prima extralegal y quiénes no?

De acuerdo con el abogado laboral Andrés Pérez Forero, en el sector público no existe prima extralegal. “Como su nombre lo indica implica que está por fuera de la ley y eso para los trabajadores públicos no es posible, porque todas las prestaciones y acreencias laborales que reciben están fijadas en la ley, por lo tanto, no hay derecho a ningún tipo de dinero que no esté causado de esta manera”.

Según explicó el experto a NoticiasRCN.com, lo que pasa con el sector privado es que las primas extralegales se pactan, bien sea en el contrato de trabajo, en una política, o en un contrato colectivo. “Si el empleador la pacta, la tiene que pagar y se llama así porque se da adicional a la legal, que es la prima de servicios en el sector privado”.

¿Cómo calcularla?

Responder a la pregunta de cómo calcularla es complicado porque esto depende de la negociación que hagan empleados y empleador. “Por lo general se toma como base el salario, pero si por ejemplo pactan que se va a tomar el sueldo más el auxilio de transporte, entonces así se calcula. Tener una base certera es imposible. Cada caso concreto te da esa base”.

Generalmente, este monto se paga en diciembre junto a la prima de servicios, para que el dinero llegue en conjunto, pero la fecha también depende de lo acordado entre trabajadores y jefes.