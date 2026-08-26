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Histórica empresa se declaró en quiebra por millonarias deuda: esto es lo que se supo

La empresa entró en crisis y se acogió a la ley de quiebras.

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Noticias RCN

agosto 26 de 2026
12:47 p. m.
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La cadena minorista estadounidense No Bull Mattress & More presentó oficialmente una solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11 ante los tribunales de EE. UU., luego de acumular pasivos por más de 2,8 millones de dólares.

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La compañía, conocida por sus precios de descuento que prometían ser entre un 55 % y un 80 % más bajos que los de gigantes del sector como Mattress Firm o Sleep Number, entra en un proceso de reestructuración financiera para evitar el cierre definitivo.

Las claves detrás de la quiebra de No Bull Mattress

  • Bajos ingresos en 2026: Según los documentos presentados ante la corte, la empresa apenas había generado algo más de USD 825.000 en ingresos en lo que va del año 2026 hasta la fecha del registro a finales de agosto.
  • Modelo sin publicidad: A diferencia de sus competidores, la cadena basaba su modelo de negocio en gastar «casi cero dólares» en publicidad para trasladar esos ahorros al consumidor final.
  • Reorganización bajo el Capítulo 11: Este recurso legal permite a la matriz de la empresa mantener la operación de sus tiendas mientras negocia con sus acreedores un plan viable de pago y reestructuración.

A pesar del anuncio de bancarrota, la compañía busca estabilizar sus finanzas y continuar operando. Sin embargo, la efectividad del proceso dependerá de la aprobación del tribunal y de si logra generar el flujo de caja suficiente para solventar sus deudas operativas a corto y mediano plazo.

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