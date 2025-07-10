CANAL RCN
Economía

Prohibido parquear: ¿la norma empieza antes o después de la señal?

Evitar una multa puede depender de unos pocos metros. Saber dónde comienza la restricción de parqueo ayuda a conducir con tranquilidad y cumplir la norma.

Prohibido parquear: ¿la norma empieza antes o después de la señal?
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
08:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Estacionar mal sigue siendo una de las infracciones más frecuentes en Bogotá y en otras ciudades del país.

Las multas de tránsito más frecuentes en la semana de receso escolar en Colombia
RELACIONADO

Las multas de tránsito más frecuentes en la semana de receso escolar en Colombia

Muchos conductores, tanto de carro como de moto, todavía se preguntan desde qué punto aplica realmente la señal de “prohibido parquear” y si esta empieza antes o después del aviso.

La respuesta está en el Código Nacional de Tránsito, que establece con claridad los límites de esta restricción.

¿Desde dónde comienza a regir el “prohibido parquear”?

La norma dice que la prohibición de estacionar inicia justo después de la señal y en el sentido de circulación de la vía.

Es decir, el conductor no puede parquear desde ese punto hacia adelante. Dejar el vehículo antes del aviso no constituiría infracción, siempre y cuando no se bloquee el tránsito o una intersección.

Quedarse varado por falta de gasolina podría costarle dura multa en Colombia
RELACIONADO

Quedarse varado por falta de gasolina podría costarle dura multa en Colombia

Sin embargo, pese a la ambiguedad en la norma, la recomendación es no detener el vehículo hasta haber pasado la siguiente intersección. Es decir, hasta donde termina la cuadra.

En caso de existir señales adicionales, estas aclaran el alcance de la restricción. Por ejemplo, si bajo la señal principal se encuentra una placa que dice “Prohibido parquear 50 metros”, el conductor deberá respetar esa distancia exacta.

Multas y recomendaciones de las autoridades

Según el Código Nacional de Tránsito, la infracción C02, que sanciona “estacionar un vehículo en sitios prohibidos”, implica una multa de $604.100 y la inmovilización del vehículo.

Quedarse varado por falta de gasolina podría costarle dura multa en Colombia
RELACIONADO

Quedarse varado por falta de gasolina podría costarle dura multa en Colombia

Las autoridades recomiendan no detenerse ni parquear hasta haber pasado la siguiente intersección, especialmente cuando no existen avisos adicionales.

La Secretaría de Movilidad ha insistido en que el cumplimiento de esta norma evita confusiones y sanciones innecesarias, pues en el 2025 se ha convertido un verdadero dolor de cabeza.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Colombia, entre los peores países para pensionarse: así se ubica a nivel internacional

Turismo

Aerolínea se unió con importante supermercado y lanza tiquetes con 30% de descuento

Ejército Nacional

Sueldos del Ejército Nacional de Colombia: cuánto ganan los oficiales, suboficiales y soldados

Otras Noticias

Aborto

Morir antes de nacer: aborto ilegal, el negocio que opera a plena luz del día

Una investigación de Noticias RCN revela cómo clínicas clandestinas practican abortos fuera del marco legal y ético, vulnerando los derechos de las mujeres y de los que están por nacer.

Millonarios

¿Polémica? La mano en el área que no fue penal en el Millonarios vs. América de Cali

Una mano en el área por parte de Jorge Arias había terminado en pena máximo a favor de América, pero un llamado del VAR cambió todo.

Nueva York

Dos adolescentes mueren en Nueva York por imitar el juego viral ‘Subway Surfers’ en el metro

Artistas

Así reaccionó Florinda Meza al sketch de 'El Chavo del 8' donde participó Bad Bunny

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado