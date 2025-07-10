Prohibido parquear: ¿la norma empieza antes o después de la señal?

Estacionar mal sigue siendo una de las infracciones más frecuentes en Bogotá y en otras ciudades del país.

Muchos conductores, tanto de carro como de moto, todavía se preguntan desde qué punto aplica realmente la señal de “prohibido parquear” y si esta empieza antes o después del aviso.

La respuesta está en el Código Nacional de Tránsito, que establece con claridad los límites de esta restricción.

¿Desde dónde comienza a regir el “prohibido parquear”?

La norma dice que la prohibición de estacionar inicia justo después de la señal y en el sentido de circulación de la vía.

Es decir, el conductor no puede parquear desde ese punto hacia adelante. Dejar el vehículo antes del aviso no constituiría infracción, siempre y cuando no se bloquee el tránsito o una intersección.

Sin embargo, pese a la ambiguedad en la norma, la recomendación es no detener el vehículo hasta haber pasado la siguiente intersección. Es decir, hasta donde termina la cuadra.

En caso de existir señales adicionales, estas aclaran el alcance de la restricción. Por ejemplo, si bajo la señal principal se encuentra una placa que dice “Prohibido parquear 50 metros”, el conductor deberá respetar esa distancia exacta.

Multas y recomendaciones de las autoridades

Según el Código Nacional de Tránsito, la infracción C02, que sanciona “estacionar un vehículo en sitios prohibidos”, implica una multa de $604.100 y la inmovilización del vehículo.

Las autoridades recomiendan no detenerse ni parquear hasta haber pasado la siguiente intersección, especialmente cuando no existen avisos adicionales.

La Secretaría de Movilidad ha insistido en que el cumplimiento de esta norma evita confusiones y sanciones innecesarias, pues en el 2025 se ha convertido un verdadero dolor de cabeza.