Quedarse varado por falta de gasolina podría costarle dura multa en Colombia

Quedarse sin gasolina es una de las situaciones más comunes en las calles y carreteras de Colombia.

A cualquier conductor le puede pasar por un descuido en el tanque, un trayecto más largo de lo previsto o simplemente no encontrar a tiempo una estación de servicio.

Aunque quedarse sin combustible no está sancionado directamente por la ley, esta situación sí puede traer consecuencias económicas si el vehículo queda varado en plena vía y genera un bloqueo al tránsito.

¿Qué dice el Código Nacional de Tránsito?

De acuerdo con el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, detenerse por falta de combustible en espacios públicos puede considerarse una infracción.

La norma lo clasifica bajo el código C03, que corresponde a “bloquear una calzada o intersección con un vehículo”.

El Ministerio de Transporte explica que este tipo de comportamientos se sancionan porque afectan la movilidad de otros actores viales, incrementan el riesgo de accidentes y generan congestión. En ese sentido, lo que se multa no es la falta de gasolina como tal, sino la obstrucción del paso.

¿Cuál es el valor de la multa por quedarse sin gasolina?

En ciudades como Bogotá, la infracción C03 tiene un valor aproximado de $604.100 pesos (52,29 UVB en 2025).

Además de la sanción económica, en algunos casos las autoridades pueden proceder con la inmovilización del vehículo, especialmente si quedó detenido en un lugar riesgoso como curvas, intersecciones o tramos de poca visibilidad.

Las situaciones en las que aplica esta infracción son:

Cuando el carro o moto se queda sin gasolina y bloquea el paso de otros vehículos.

Cuando el conductor deja el vehículo estacionado de forma inadecuada tras quedarse sin combustible.

Cuando la situación representa un riesgo directo para la seguridad vial.

Así, aunque no exista un castigo directo por olvidarse de llenar el tanque, los efectos de quedar varado sí pueden salir bastante costosos en las calles y carreteras del país.