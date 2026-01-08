CANAL RCN
Economía

Precio del SOAT 2026: así funciona el nuevo simulador para conocer cuánto debe pagar

Consulte el simulador del SOAT 2026 y conozca el valor exacto que debe pagar según su vehículo, el cilindraje y las nuevas tarifas oficiales.

Precio del SOAT 2026: así funciona el nuevo simulador para conocer cuánto debe pagar
FOTO: AFP | Freepik

Noticias RCN

enero 08 de 2026
03:59 p. m.
Con el inicio de 2026, miles de conductores en Colombia deben ponerse al día con uno de los trámites obligatorios más importantes para circular por las vías del país: el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Tras la actualización de tarifas, ya es posible calcular cuánto debe pagar cada propietario, según el tipo de vehículo, su cilindraje y modelo.

Desde el 1 de enero de 2026, comenzaron a regir los nuevos valores del SOAT, definidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, que mantuvo las 14 categorías diferenciales creadas por el Gobierno nacional. El ajuste no fue igual para todos y depende del nivel de riesgo de cada vehículo.

¿Cómo quedaron las tarifas del SOAT en 2026?

De acuerdo con la Superfinanciera, los microbuses, taxis, vehículos de negocio y motocicletas de bajo cilindraje (menos de 200 c.c.) tuvieron un incremento del 5,17 %, mientras que los vehículos particulares, camionetas y camiones solo registraron un ajuste del 0,38 %, lo que representa un alivio para muchos conductores.

Algunos de los precios del SOAT en 2026 son los siguientes:

Ciclomotor: $124.100

Motos:

  • Menos de 100 c.c.: $256.200
  • Entre 100 y 200 c.c.: $343.300
  • Más de 200 c.c.: $761.400.
Vehículos familiares

  • Menos de 1.500 c.c. y menos de 10 años: $447.300
  • Entre 1.500 y 2.500 c.c. y más de 10 años: $677.400
  • Camperos y camionetas: desde $792.800 hasta $1.274.000
  • Vehículos de carga: entre $888.400 y $1.621.900
    (Estos valores varían según el cilindraje, la antigüedad y el uso del vehículo).

Simulador del SOAT 2026: así puede calcular el valor exacto

Para evitar confusiones, la Superintendencia Financiera habilitó un simulador oficial del SOAT, donde cualquier conductor puede conocer el valor exacto que debe pagar en 2026. El proceso es sencillo:

  • Ingresar al simulador en la página de la Superfinanciera (Link)
  • Seleccionar la categoría del vehículo.
  • Digitar el modelo, tal como aparece en la tarjeta de propiedad.
  • Completar el captcha de seguridad.
  • Responder la pregunta adicional, como el cilindraje en el caso de motos.

Al finalizar, el sistema muestra el valor del SOAT y permite descargarlo en PDF, Excel o imprimirlo.

Cabe recordar que este es uno de los modos de robos más repetitivos del país. Por eso, la recomendación es comprar el SOAT solo por canales autorizados y verificar que la aseguradora esté vigilada.

